24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут и на 23-й реализовал пенальти.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей, как Довбик Динамо забивал.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Динамо