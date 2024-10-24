Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Динамо
Лига Европы
24 октября 2024, 20:45 | Обновлено 24 октября 2024, 20:46
1650
0

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Динамо

После первого тайма счет 1:0 в пользу волков, Довбика реализовал пенальти на 23-й минуте

24 октября 2024, 20:45 | Обновлено 24 октября 2024, 20:46
1650
0
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут и на 23-й реализовал пенальти.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей, как Довбик Динамо забивал.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Динамо

foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-gola-v-matche-ligi-evropy-roma-dinamo
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-gola-v-matche-ligi-evropy-roma-dinamo-foto-1
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-gola-v-matche-ligi-evropy-roma-dinamo-foto-2
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-gola-v-matche-ligi-evropy-roma-dinamo-foto-3
foto-litso-i-emotsii-dovbika-posle-gola-v-matche-ligi-evropy-roma-dinamo-foto-4
По теме:
Довбик впервые в карьере забил Динамо. Сколько Артему понадобилось матчей?
Рома – Динамо. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
фото эмоции Артем Довбик Лига Европы Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо пенальти фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Футбол | 24 октября 2024, 07:15 10
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал

Карло сообщил Андрею, чтобы он готовился к игре в старте

ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24 октября 2024, 21:00 3
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25

Михаил забил «Панатинаикосу»

«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 24.10.2024, 01:32
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Бокс | 24.10.2024, 12:30
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Есть много вопросов. Шовковский удивил с составом на матч Динамо с Ромой
Футбол | 24.10.2024, 18:50
Есть много вопросов. Шовковский удивил с составом на матч Динамо с Ромой
Есть много вопросов. Шовковский удивил с составом на матч Динамо с Ромой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 10
Футбол
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 9
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 6
Футбол
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16
Бокс
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 9
Бокс
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем