Лига Европы24 октября 2024, 20:45 | Обновлено 24 октября 2024, 20:46
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ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Динамо
После первого тайма счет 1:0 в пользу волков, Довбика реализовал пенальти на 23-й минуте
24 октября 2024, 20:45 | Обновлено 24 октября 2024, 20:46
1650
0
24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут и на 23-й реализовал пенальти.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей, как Довбик Динамо забивал.
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после гола в матче Лиги Европы Рома – Динамо
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