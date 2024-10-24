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Лига конференций
Викингур Рейкьявик
24.10.2024 17:30 – FT 3 : 1
Серкль Брюгге
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Лига конференций
24 октября 2024, 19:36 | Обновлено 24 октября 2024, 20:33
257
1

Деклассация от исландцев. Викингур переиграл Серкль Брюгге

Матч в Рейкьявике открывал игры 2-го тура Лиги конференций

24 октября 2024, 19:36 | Обновлено 24 октября 2024, 20:33
257
1
Деклассация от исландцев. Викингур переиграл Серкль Брюгге
UEFA

24 октября в рамках 2-го тура Лиги конференций встречались исландский «Викингур» и бельгийский «Серкль Брюгге».

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала на 16-й минуте Казим Олаигбе вывел гостей вперед - 0:1, а уже через минуту Ари Сигурпальссон сравнял счет.

В конце первой половины «Викингур» имел прекрасную возможность забить гол в раздевалку, но Даниэль Джурич не реализовал пенальти.

То, что не удалось в первом тайме, произошло во втором. Исландцы завладели инициативой и забили два мяча в ворота бельгийцев.

Сначала Джурич исправился за нереализованный пенальти на 76-й минуте, а затем Гуннар Ватнгамар на 83-й установил итоговый результат - 3:1.

Лига конференций. 2-й тур.24 октября

«Викингур» – «Серкль Брюгге» – 3:1

Голы: Сигурпальссон, 17, Джурич, 76, Ватнгамар, 83, - Олаигбе, 16.

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Лига Европы Серкль Брюгге Викингур
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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