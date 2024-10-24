Деклассация от исландцев. Викингур переиграл Серкль Брюгге
Матч в Рейкьявике открывал игры 2-го тура Лиги конференций
24 октября в рамках 2-го тура Лиги конференций встречались исландский «Викингур» и бельгийский «Серкль Брюгге».
В первом тайме команды обменялись голами. Сначала на 16-й минуте Казим Олаигбе вывел гостей вперед - 0:1, а уже через минуту Ари Сигурпальссон сравнял счет.
В конце первой половины «Викингур» имел прекрасную возможность забить гол в раздевалку, но Даниэль Джурич не реализовал пенальти.
То, что не удалось в первом тайме, произошло во втором. Исландцы завладели инициативой и забили два мяча в ворота бельгийцев.
Сначала Джурич исправился за нереализованный пенальти на 76-й минуте, а затем Гуннар Ватнгамар на 83-й установил итоговый результат - 3:1.
Лига конференций. 2-й тур.24 октября
«Викингур» – «Серкль Брюгге» – 3:1
Голы: Сигурпальссон, 17, Джурич, 76, Ватнгамар, 83, - Олаигбе, 16.
🇮🇸 VIKINGUR HAVE DONE IT!— Nordic Footy 🏴 (@footy_nordic) October 24, 2024
THEY ARE THE FIRST ICELANDIC SIDE EVER TO WIN A EUROPEAN GROUP/LEAGUE STAGE MATCH!
WHAT AN UNBELIEVABLE WIN AGAINST THE SIDE WHO WERE TOP OF THE CONFERENCE LEAGUE!@europacnfleague/@FotMob/@Copa90 pic.twitter.com/YgAPwtIqLM
HISTORY MAKING EUROVIKES!!! 3-1 Þvílík FRAMMISTAÐA. ÞVÍLÍKT LIÐ!!!!! TAKK. pic.twitter.com/wmG9Wgva0S— Víkingur (@vikingurfc) October 24, 2024
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