УЕФА определил лучшего игрока недели в ЛЧ. Не Рафинья

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.

На этой неделе звездный бразилец внес большой вклад в камбек «сливочных» в матче против дортмундской «Боруссии» (5:2), отличившись хет-триком.

Винисиус опередил Рафинью («Барселона»), Теджани Рейндерса («Милан»), а также Такуми Минамино («Монако»).

Ранее сам Винисиус прокомментировал невероятный камбек «сливочных» в матче Лиги чемпионов.