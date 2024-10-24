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Лига чемпионов
24 октября 2024, 18:38 | Обновлено 24 октября 2024, 19:18
829
0

УЕФА определил лучшего игрока недели в ЛЧ. Не Рафинья

Винисиус Жуниор получил престижную награду

24 октября 2024, 18:38 | Обновлено 24 октября 2024, 19:18
829
0
УЕФА определил лучшего игрока недели в ЛЧ. Не Рафинья
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.

На этой неделе звездный бразилец внес большой вклад в камбек «сливочных» в матче против дортмундской «Боруссии» (5:2), отличившись хет-триком.

Винисиус опередил Рафинью («Барселона»), Теджани Рейндерса («Милан»), а также Такуми Минамино («Монако»).

Ранее сам Винисиус прокомментировал невероятный камбек «сливочных» в матче Лиги чемпионов.

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Винисиус Жуниор Рафинья Диас Лига чемпионов Реал Мадрид Боруссия Д - Реал Такуми Минамино Тиджани Рейндерс
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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