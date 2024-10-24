Лига чемпионов24 октября 2024, 18:38 | Обновлено 24 октября 2024, 19:18
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УЕФА определил лучшего игрока недели в ЛЧ. Не Рафинья
Винисиус Жуниор получил престижную награду
24 октября 2024, 18:38 | Обновлено 24 октября 2024, 19:18
829
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.
На этой неделе звездный бразилец внес большой вклад в камбек «сливочных» в матче против дортмундской «Боруссии» (5:2), отличившись хет-триком.
Винисиус опередил Рафинью («Барселона»), Теджани Рейндерса («Милан»), а также Такуми Минамино («Монако»).
Ранее сам Винисиус прокомментировал невероятный камбек «сливочных» в матче Лиги чемпионов.
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