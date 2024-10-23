Главный претендент на Золотой мяч оценил камбек Реала с Боруссией Д

Вечером 22 октября в Мадриде состоялся поединок 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором местный «Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 5:2, после того как проигрывал 0:2 по ходу встречи.

Героем матча стал вингер «галактикос» Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик. Первый гол он забил на 62-й минуте, второй – на 86-й, а третий – на 90+3.

«Это наш турнир, и мы хотим выиграть его вновь. Мы верим в себя и знаем, что у себя дома мы способны на все», – заявил после игры Винисиус Жуниор, который считается одним из главных претендентов на завоевание Золотого мяча по итогам 2024 года.

Напомним, в следующем туре Лиги чемпионов 5 ноября «Реал» встретятся с «Миланом», а «Боруссия» Дортмунд сыграет со «Штурмом».