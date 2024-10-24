«Мы должны...». Лидер Баварии обратился к одноклубникам после разгрома в ЛЧ

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о разгромном поражении в основном этапе Лиги чемпионов, где мюнхенцы уступили «Барселоне» (1:4).

«Три пропущенных гола на выезде в первом тайме не были для нас отличным стартом. У нас был отрезок в первом тайме, когда мы были очень опасны, но «Барселона» играла хорошо, и мы не использовали время, когда выглядели лучше. Потом нас наказывали в переходных фазах.

Мы должны извлечь из этого урок. Я думаю, что был момент, когда мы выглядели опасно, но, возможно, мы немного увлеклись, пытаясь поскорее довести дело до удара. Если бы мы больше владели мячом вместо того, чтобы спешить, мы создали бы лучшие моменты» – заявил Кейн.

Ранее немецкий полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер нашел причины поражения от «Барселоны».