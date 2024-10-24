Конкурент Зинченко услышал вердикт врачей. Сколько пропустит итальянец?

Итальянский защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори травмировался в матче лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Как пишет издание Corriere dello Sport, у итальянца диагностировали травму медиальной связки колена. Об этом стало известно после обследования.

Ожидается, что защитник пропустит несколько недель. За это время лондонцы сыграют против «Ливерпуля», «Престона», «Ньюкасла» и миланского «Интера».

Ранее тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу травмы Риккардо Калафьори.