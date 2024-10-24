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  4. Конкурент Зинченко услышал вердикт врачей. Сколько пропустит итальянец?
Англия
24 октября 2024, 16:39 | Обновлено 24 октября 2024, 16:40
881
1

Конкурент Зинченко услышал вердикт врачей. Сколько пропустит итальянец?

Риккардо Калафьори получил травму в матче против донецкого «Шахтера».

24 октября 2024, 16:39 | Обновлено 24 октября 2024, 16:40
881
1
Конкурент Зинченко услышал вердикт врачей. Сколько пропустит итальянец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Итальянский защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори травмировался в матче лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

Как пишет издание Corriere dello Sport, у итальянца диагностировали травму медиальной связки колена. Об этом стало известно после обследования.

Ожидается, что защитник пропустит несколько недель. За это время лондонцы сыграют против «Ливерпуля», «Престона», «Ньюкасла» и миланского «Интера».

Ранее тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу травмы Риккардо Калафьори.

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Риккардо Калафьори Александр Зинченко Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Corriere dello Sport
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