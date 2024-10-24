Англия24 октября 2024, 16:39 | Обновлено 24 октября 2024, 16:40
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Конкурент Зинченко услышал вердикт врачей. Сколько пропустит итальянец?
Риккардо Калафьори получил травму в матче против донецкого «Шахтера».
24 октября 2024, 16:39 | Обновлено 24 октября 2024, 16:40
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Итальянский защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори травмировался в матче лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
Как пишет издание Corriere dello Sport, у итальянца диагностировали травму медиальной связки колена. Об этом стало известно после обследования.
Ожидается, что защитник пропустит несколько недель. За это время лондонцы сыграют против «Ливерпуля», «Престона», «Ньюкасла» и миланского «Интера».
Ранее тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по поводу травмы Риккардо Калафьори.
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