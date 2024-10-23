«Хороших новостей нет»: Артета вынес вердикт конкуренту Зинченко

Лондонский «Арсенал», в победном матче против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов, потерял ведущего защитника Риккардо Калафьори.

Главный тренер лондонцев Микель Артета оценил степень травмы итальянца, заявив, что у него нет положительных новостей:

«Что касается Риккардо Калафьори, то ему пришлось покинуть пределы поля, потому что он почувствовал боль в колене. Я не знаю, насколько это серьезно, но когда подобное случается, то хороших новостей там нет. Это беспокоит», – сказал испанец.

Ранее сообщалось, что в Лондоне недовольны позицией Артеты по отношению к Александру Зинченко в матче против «Шахтера».