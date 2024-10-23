«Хороших новостей нет»: Артета вынес вердикт конкуренту Зинченко
Риккардо Калафьори получил травму в матче против донецкого «Шахтера».
Лондонский «Арсенал», в победном матче против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов, потерял ведущего защитника Риккардо Калафьори.
Главный тренер лондонцев Микель Артета оценил степень травмы итальянца, заявив, что у него нет положительных новостей:
«Что касается Риккардо Калафьори, то ему пришлось покинуть пределы поля, потому что он почувствовал боль в колене. Я не знаю, насколько это серьезно, но когда подобное случается, то хороших новостей там нет. Это беспокоит», – сказал испанец.
Ранее сообщалось, что в Лондоне недовольны позицией Артеты по отношению к Александру Зинченко в матче против «Шахтера».
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