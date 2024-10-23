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  4. «Хороших новостей нет»: Артета вынес вердикт конкуренту Зинченко
Лига чемпионов
23 октября 2024, 11:33 | Обновлено 23 октября 2024, 12:30
1424
3

«Хороших новостей нет»: Артета вынес вердикт конкуренту Зинченко

Риккардо Калафьори получил травму в матче против донецкого «Шахтера».

23 октября 2024, 11:33 | Обновлено 23 октября 2024, 12:30
1424
3
«Хороших новостей нет»: Артета вынес вердикт конкуренту Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

Лондонский «Арсенал», в победном матче против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов, потерял ведущего защитника Риккардо Калафьори.

Главный тренер лондонцев Микель Артета оценил степень травмы итальянца, заявив, что у него нет положительных новостей:

«Что касается Риккардо Калафьори, то ему пришлось покинуть пределы поля, потому что он почувствовал боль в колене. Я не знаю, насколько это серьезно, но когда подобное случается, то хороших новостей там нет. Это беспокоит», – сказал испанец.

Ранее сообщалось, что в Лондоне недовольны позицией Артеты по отношению к Александру Зинченко в матче против «Шахтера».

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Риккардо Калафьори Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Арсенал - Шахтер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 3
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anacreon
Зіна всіх конкурентів пересидить
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+1
Перець
та і пох порадієм за Зінченка нарешті вийде в основі
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0
Saar
Рікардо  невдало призимлився на ногу. На повторі видно було ,як вона вигнулась. Це втрата для збірної Італії(((((
Швидкого одужання і без рецидивів! Один з кращих захисників у світі!
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0
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