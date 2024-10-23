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Лига чемпионов
23 октября 2024, 07:31 | Обновлено 23 октября 2024, 07:35
2887
0

В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером

Тренер «канониров» оставил украинца в запасе, а дал шанс тинейджеру Льюису-Скелли

23 октября 2024, 07:31 | Обновлено 23 октября 2024, 07:35
2887
0
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября в Лондоне состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и донецким «Шахтером», в котором со счетом 1:0 победили хозяева поля.

Украинский вингер «канониров» Александр Зинченко на поле в поединке не появился, просидев всю встречу на скамейке запасных.

На 71-й минуте украинец мог вступить в игру, когда получил повреждение левый защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори, однако менеджер «Арсенала» Микель Артета выпустил на замену не Зинченко, а 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли. Для тинейджера это была лишь вторая в карьере игра в Лиге чемпионов.

Авторитетное британское издание London.Football оценило игру Льюиса-Скелли оценкой 6,0.

«Артета проявил огромную веру, выпустив его вместо Зинченко после травмы Калафьори. В целом, [он] хорошо сыграл и, возможно, выйдет в стартовом составе против «Ливерпуля» в эти выходные», – сказано в релизе London.Football к действиям Льюиса-Скелли.

Ранее

В сообщалось, что в УЕФА дали оценку матчу «Шахтера» с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер Лига чемпионов Риккардо Калафьори
Юрій Остроумов Источник: Football London
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