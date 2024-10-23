В УЕФА дали оценку матчу Шахтера с Арсеналом в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА вынесла итоговый вердикт поединку 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером», который завершился минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

«Арсенал» взял очки, а «Шахтер» показал свой класс и организованность и во втором тайме действительно прессинговал хозяев. Тем не менее, [микель] Артета будет недоумевать, почему его команда не забила больше в первом тайме», – сказано в релизе пресс-службы УЕФА к матчу.

В таблице Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 29-е место, имея 1 очко. У «Арсенала» 4-я позиция и 7 пунктов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Шахтаря» Марино Пушич дал прес-конференцию после матча с «Арсеналом».