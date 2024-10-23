Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА дали оценку матчу Шахтера с Арсеналом в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
23 октября 2024, 07:14 | Обновлено 23 октября 2024, 07:17
1414
0

В УЕФА дали оценку матчу Шахтера с Арсеналом в Лиге чемпионов

В Ньоне отметили игру «горняков»

23 октября 2024, 07:14 | Обновлено 23 октября 2024, 07:17
1414
0
В УЕФА дали оценку матчу Шахтера с Арсеналом в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба УЕФА вынесла итоговый вердикт поединку 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером», который завершился минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

«Арсенал» взял очки, а «Шахтер» показал свой класс и организованность и во втором тайме действительно прессинговал хозяев. Тем не менее, [микель] Артета будет недоумевать, почему его команда не забила больше в первом тайме», – сказано в релизе пресс-службы УЕФА к матчу.

В таблице Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 29-е место, имея 1 очко. У «Арсенала» 4-я позиция и 7 пунктов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Шахтаря» Марино Пушич дал прес-конференцию после матча с «Арсеналом».

По теме:
ЭМЕРИ: «В восторге от того, как болельщики помогали нам»
Озвучены имена арбитров матча Динамо – Шахтер
Защитник Арсенала Габриэль отметил хороший момент после матча с Шахтером
УЕФА Лига чемпионов Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Футбол | 22 октября 2024, 13:07 1
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине

Украинец показывает различные видео с матчей в Украине во время войны

Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 23 октября 2024, 06:59 0
Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по Киеву

Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Футбол | 22.10.2024, 11:33
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Бокс | 22.10.2024, 19:07
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Бокс | 23.10.2024, 07:45
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
«Мне это поможет». Усик привлек неожиданных специалистов к бою с Фьюри
«Мне это поможет». Усик привлек неожиданных специалистов к бою с Фьюри
22.10.2024, 10:40
Бокс
Конор Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов за три с половиной минуты
Конор Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов за три с половиной минуты
21.10.2024, 13:57 1
MMA
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 9
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 42
Футбол
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
22.10.2024, 01:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем