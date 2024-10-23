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Лига чемпионов
23 октября 2024, 10:09 | Обновлено 23 октября 2024, 10:10
1256
0

Конкурент Зинченко опозорился в матче с Шахтером. В чем причина?

Арбитры не выпускали на поле Майлза Льюиса-Скелли из-за сережки в ухе

23 октября 2024, 10:09 | Обновлено 23 октября 2024, 10:10
1256
0
Конкурент Зинченко опозорился в матче с Шахтером. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Майлз Льюис-Скелли

В матче между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером» произошел забавный эпизод. Главный тренер лондонцев Микель Артета решил освежить игру своей команды в последней трети матча, выпустив на поле Майлза Льюиса-Скелли.

Молодой англичанин должен был заменить Риккардо Калафьори, который получил небольшое повреждение. Казалось, все было готово к обычной замене, но нет. Арбитры матча не разрешили англичанину появиться на поле.

Проблема заключалась в том, что футболист перед выходом на замену забыл вытащить серьгу из уха. По этой причине арбитр не разрешил ему выйти на поле, хотя Калафиори уже удалился в подтрибунное помещение.

Стоит отметить, что Калафиори и Льюис-Скелли являются конкурентами Александра Зинченко в «Арсенале». В Лондоне не поняли странный поступок Артеты по отношению к украинскому защитнику.

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Риккардо Калафьори Александр Зинченко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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