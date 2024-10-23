Конкурент Зинченко опозорился в матче с Шахтером. В чем причина?

В матче между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером» произошел забавный эпизод. Главный тренер лондонцев Микель Артета решил освежить игру своей команды в последней трети матча, выпустив на поле Майлза Льюиса-Скелли.

Молодой англичанин должен был заменить Риккардо Калафьори, который получил небольшое повреждение. Казалось, все было готово к обычной замене, но нет. Арбитры матча не разрешили англичанину появиться на поле.

Проблема заключалась в том, что футболист перед выходом на замену забыл вытащить серьгу из уха. По этой причине арбитр не разрешил ему выйти на поле, хотя Калафиори уже удалился в подтрибунное помещение.

Стоит отметить, что Калафиори и Льюис-Скелли являются конкурентами Александра Зинченко в «Арсенале». В Лондоне не поняли странный поступок Артеты по отношению к украинскому защитнику.