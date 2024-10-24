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Англия
24 октября 2024, 12:51 | Обновлено 24 октября 2024, 13:27
317
0

«Мне нужен этот парень». Зинченко мог в юности стать игроком Арсенала. Как?

Судьбу полузащитника сборной Украины мог решить легендарный Арсен Венгер

24 октября 2024, 12:51 | Обновлено 24 октября 2024, 13:27
317
0
«Мне нужен этот парень». Зинченко мог в юности стать игроком Арсенала. Как?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Универсальный игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал историю о своей встрече с легендарным экс-менеджером «канониров» Арсеном Венгером, на которой он узнал о том, что в лондонском клубе за ним следили еще в юности.

Зинченко признался, что агент говорил ему об интересе со стороны «Арсенала» еще в 2014 году после матча молодежной Лиги чемпионов между «канонирами» и донецким «Шахтером». Однако тогда дело до конкретики не дошло.

«По той или иной причине этого так и не произошло. Я как-то забыл обо всем этом, пока Венгер не приехал на «Эмирейтс» в декабре 2022 года, чтобы посмотреть, как мы обыграем «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Я пожал ему руку. Никогда раньше я не встречался с ним лично... «Мистер, восемь лет назад я играл за донецкий «Шахтер» в матче молодежной лиги против «Арсенала»...», – осторожно сказал я.

Венгер прервал меня: «Да, это было в Борхэм Вуд. «Арсенал» выиграл со счетом 3:1. И через 20 минут я указал на тебя и сказал: «Мне нужен этот парень». Все это было правдой. Невероятно. Иногда я представляю, что бы произошло, если бы я присоединился к первой команде [«Арсенала»] в 17 лет», -– поведал Александр Зинченко.

Ранее Зинченко признался, что в 17 лет едва не лишился ноги из-за обморожения.

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Александр Зинченко Арсен Венгер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: The Sun
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