«Мог потерять ногу». Зинченко выступил с шокирующим признанием

Универсальный игрок лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал шокирующую историю, которая приключилась с ним на заре профессиональной карьеры.

Ныне 27-летний уроженец Житомирской области признался, что в 17 лет едва не лишился ноги из-за обморожения.

После того, как он был исключен из академии «Шахтера», Зинченко договорился о просмотре в немецком клубе «Хоффенхайм». Однако перед вылетом в Германию он повредил голеностоп в игре за одну из любительских команд. Несмотря на травму, Александр все же полетел на просмотр. По пути он попросил стюардессу дать ему лед, чтобы снять отек ноги. Девушка просьбу выполнила, но принесла сухой лед, а не обычный.

«Оказалось, что когда стюардесса дала мне лед, то это был сухой лед, который в три раза холоднее обычного. Из-за этого моя голая лодыжка подверглась воздействию арктических температур.

Немецкий врач серьезно посмотрел на меня и сказал: «Вам повезло. Вы пришли вовремя. Еще немного – и вы могли бы потерять ногу», – признался сейчас Зинченко.

По прилету в Германию представителями «Хоффенхайма» Александр Зинченко был сразу же доставлен в больницу, так как его поврежденная лодыжка имела удручающий вид после длительного воздействия льда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Микеля Артеты в матче «Арсенала» с «Шахтером».