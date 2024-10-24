Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не думаю, что Рома фаворит в противостоянии с Динамо»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы киевлян в сегодняшнем противостоянии в групповом раунде Лиги Европы с «Ромой»:

«По моему мнению, в психологическом аспекте преимущество будет на стороне динамовцев, которые удачно сыграли в последнем туре УПЛ, были задействованы в октябрьских поединках национальной сборной Украины в Лиге наций. В то время как «Рома» никак не стабилизирует свою игру в Серии А. Также важно, что и по международному опыту киевляне не уступают «горожанам». Конечно, мне могут заметить, что уровень Серии А выше, чем в УПЛ, но все будет решаться на футбольном поле. По крайней мере, я не считаю «Рому» фаворитом в сегодняшнем противостоянии. Главное, чтобы динамовцы верили в свои силы, доказали, что могут не допускать досадных ошибок у своих владений. В конце концов у них есть прекрасная возможность громко заявить в Риме о себе в еврокубках. Думаю, если все закончится подписанием мирного соглашения, это будет неплохим итогом для украинского клуба».

Поединок «Рома» – «Динамо» 24 октября будет обслуживать нидерландская бригада судей во главе с Сердаром Гезюбююком.

Ранее мы сообщали, что бывший полузащитник сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский высказался о плане киевлян на игру с «Ромой».