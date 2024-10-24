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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не думаю, что Рома фаворит в противостоянии с Динамо»
Лига Европы
24 октября 2024, 15:26 | Обновлено 24 октября 2024, 15:57
217
6

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не думаю, что Рома фаворит в противостоянии с Динамо»

Бывший защитник киевлян высказался о сегодняшнем матче в ЛЕ

24 октября 2024, 15:26 | Обновлено 24 октября 2024, 15:57
217
6
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Не думаю, что Рома фаворит в противостоянии с Динамо»
УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы киевлян в сегодняшнем противостоянии в групповом раунде Лиги Европы с «Ромой»:

«По моему мнению, в психологическом аспекте преимущество будет на стороне динамовцев, которые удачно сыграли в последнем туре УПЛ, были задействованы в октябрьских поединках национальной сборной Украины в Лиге наций. В то время как «Рома» никак не стабилизирует свою игру в Серии А. Также важно, что и по международному опыту киевляне не уступают «горожанам». Конечно, мне могут заметить, что уровень Серии А выше, чем в УПЛ, но все будет решаться на футбольном поле. По крайней мере, я не считаю «Рому» фаворитом в сегодняшнем противостоянии. Главное, чтобы динамовцы верили в свои силы, доказали, что могут не допускать досадных ошибок у своих владений. В конце концов у них есть прекрасная возможность громко заявить в Риме о себе в еврокубках. Думаю, если все закончится подписанием мирного соглашения, это будет неплохим итогом для украинского клуба».

Поединок «Рома» – «Динамо» 24 октября будет обслуживать нидерландская бригада судей во главе с Сердаром Гезюбююком.

Ранее мы сообщали, что бывший полузащитник сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский высказался о плане киевлян на игру с «Ромой».

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Ivan Grumeza
Вова либо в футболе не шарит, либо лизнуть хочет
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+3
Demid Romanchik
Та,звичайно! Де та Рома убога і наш гранд 
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+1
Віталій Ткачук
Все життя вболіваю за ДК, але зараз ми не кращі за Шахту. Якщо зіграємо внічию, то буде добре.
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0
BATI-GOOOOOL
Я вболівальник Динамо  вже більше 40 років і якщо вони не програють це буде великий успіх !!! А якщо виграють це сенсація дивлячись як вони зараз грають.В кращі часи перемоги над італійцями можна порахувати на пальцях а зараз це дийсно подвиг.Всі ці експерти заздалегіть принижуть вагу гарного результату ,видаючи його як нічого такого,будуть потім говорити я же казав.Не забувайте в нас війна,ми граємо в гостях,і на папері італійці явні фаворити .
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0
Віталій Ткачук
Люби Боже правду, Рома фаворит. 
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0
Kono86ukr
Після слів "не думаю" можна було нічого і не казати. Ти і не думаєш, бо якби думав, то такого б не говорив..
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0
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