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Лига Европы
22 октября 2024, 14:41 | Обновлено 22 октября 2024, 14:53
129
0

Лига Европы. Динамо с Ромой рассудит арбитр из Нидерландов

Арбитр уже работал в своей карьере на матчах с участием украинских команд

22 октября 2024, 14:41 | Обновлено 22 октября 2024, 14:53
129
0
Лига Европы. Динамо с Ромой рассудит арбитр из Нидерландов
UEFA. Сердар Гезюбююк

38-летний нидерландский арбитр Сердар Гезюбююк будет судить матч 3-го тура Лиги Европы между «Ромой» и «Динамо».

Помогать ему будут Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертым арбитром будет Сандер ван дер Эйк.

На системе VAR будут работать Деннис Хиглер и Эрвин Бланк (оба из Нидерландов).

Сердар Гезюбююк работал в 2022 году на матче группового этапа Лиги Европы с участием киевского «Динамо» и французского «Ренна» (0:1). Также в том же сезоне под его судейством состоялся матч Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и «Селтиком» (1:1).

В 2023 году Гезюбююк отсудил матч квалификации к Чемпионату Европы 2024 между Англией и Украиной (2:0).

Также можно вспомнить игру между «Шахтером» и «Боруссией Мюнхенгладбах» (0:6) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный раз, когда украинская команда побеждала во время арбитража Гезюбююка, был в матче квалификации Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда донецкий «Шахтер» победил швейцарский «Янг Бойз» (2:0), но по результатам двух матчей украинская команда вылетела из турнира.

Матч между «Ромой» и «Динамо» состоится в четверг, 24 октября, в Риме. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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