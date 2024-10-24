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Лига Европы
24 октября 2024, 12:35 | Обновлено 24 октября 2024, 13:29
241
0

Виталий КОСОВСКИЙ: «С Довбиком динамовцам нужно быть внимательными»

Бывший защитник сборной Украины и «Динамо» – о плане киевлян на игру с «Ромой»

24 октября 2024, 12:35 | Обновлено 24 октября 2024, 13:29
241
0
Виталий КОСОВСКИЙ: «С Довбиком динамовцам нужно быть внимательными»
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября футболисты «Динамо» проведут третий поединок группового раунда Лиги Европы – с «Ромой».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что может помочь киевлянам сегодня добиться положительного результата в Италии:

– Уже пора динамовцам разжиться первыми очками в Лиге Европы. Понимаю, что очередной соперник представляет топ-чемпионат, с качественным подбором исполнителей, более того, практически все эксперты на стороне «горожан», однако я настроен оптимистично и верю в киевлян.

– Тогда за счет чего гости могут составить конкуренцию амбициозной «Роме»?

– Мне понравились действия «горожан» в их последнем матче в Серии А – с прославленным «Интером». Думаю, что и сегодня римляне, поддерживаемые болельщиками, будут заточены на атаку и будут иметь территориальное преимущество. К этому гостям надо быть готовыми. Убежден, что динамовцам следует остановить свой выбор на строгой игре вторым номером и схеме 4-1-4-1, а при потере мяча в опорную зону еще должен опускаться Николай Шапаренко. Прежде всего, киевлянам надо быть максимально сконцентрированными, не допускать досадных ошибок возле своей штрафной площади. За это «Рома» может сразу наказать. Как по мне, в первом тайме важно выстоять, а уже после перерыва постараться удивить хозяев своими «козырями» на чужой половине поля.

– Интерес к сегодняшнему противостоянию подогревает участие в него в составе римлян нападающего национальной сборной Украины Артема Довбика. Что бы посоветовали защитникам киевлян в борьбе с этим гренадером?

– На мой взгляд, Артема никто персонально опекать не будет. Наши стопперы уже будут уделять ему внимание, когда он будет оказываться в их зонах. Важно, чтобы все в порядке было с подстраховкой. Поскольку Довбик будет действовать высоко, то надо быть внимательным, когда он будет перемещаться, чтобы в свободные зоны не врывались его партнеры. Здесь уже должны быть настороже те наши футболисты, которые будут отвечать за опорную зону. Компактность, смелость, умелый отбор должны усложнить планы римлян.

– То, что через несколько дней динамовцам проводить важное противостояние с «Шахтером» в УПЛ, как-то будет влиять на их действия в Риме?

– Нет, убежден, что они будут сосредоточены только на противостоянии с «Ромой». Разве что в зависимости от счета рулевой Александр Шовковский во втором тайме может сделать замены, чтобы сохранить лидеров для матча с «горняками». Но думаю, что до этого не дойдет, потому что динамовцы будут максимально настроены, чтобы сегодня наверстать упущенное в Лиге Европы.

Ранее мы сообщали, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил результативность форварда итальянской Ромы Артема Довбика.

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Виталий Косовский инсайд Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Артем Довбик Рома - Динамо
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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