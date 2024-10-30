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Цинциннати
29.10.2024 00:45 – FT 1 : 0
Нью-Йорк Сити
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Major League Soccer
30 октября 2024, 07:19 | Обновлено 30 октября 2024, 07:20
247
0

Как сыграл Чеберко? Итоги первых матчей плей-офф MLS

Состоялись первые поединки 1/8 финала

30 октября 2024, 07:19 | Обновлено 30 октября 2024, 07:20
247
0
Как сыграл Чеберко? Итоги первых матчей плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

С 25 по 29 октября состоялись первые матчи серий 1/8 финала плей-офф MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Евгения Чеберко «Коламбус Крю» оказалась слабее клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:1. Украинский защитник провел на поле все 90 минут.

«Лос-Анджелес Гэлакси» оформил разгромную победу над «Колорадо Рэпидс» – 5:0. Дублями в матче отметились Рики Пуч и Деян Йовелич.

«Лос-Анджелес» вместе с Оливье Жиру минимально обыграл «Ванкувер Уайткэпс». Финальный счет 2:1. Французский нападающий результативными действиями не отметился.

Ответные дуэли между клубами запланированы со 2 по 4 ноября.

Плей-офф MLS 2024

Восточная конференция, 1/8 финала, первый матч

«Орландо Сити» – «Шарлотт» – 2:0

Голы: Торрес, 32, Охеда, 76

Удаление: Биель, 90+1

«Коламбус Крю» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:1

Гол: Карбалло, 25

«Цинциннати» – «Нью-Йорк Сити» – 1:0

Гол: Асад, 51

Удаление: Грей, 90+9

«Интер» Майами – «Атланта Юнайтед» – 2:1

Голы: Суарес, 2, Альба, 60 – Лобжанидзе, 39

Западная конференция, 1/8 финала, первый матч

«Лос-Анджелес» – «Ванкувер Уайткэпс» – 2:1

Голы: Буанга, 30, Оливера, 57 – Голд, 90+5

«Сиэтл Саундерс» – «Хьюстон Динамо» – 0:0 (по пенальти 5:4)

Удаление: Карраскилья, 66

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Колорадо Рэпидс» – 5:0

Голы: Йовелич, 32, 75, Нельсон, 52, Пуч, 54, 87

«Реал Солт-Лейк» – «Миннесота Юнайтед» – 0:0 (по пенальти 4:5)

Сетка плей-офф:

События матча

90’ +9
Тейвон Грэй (Нью-Йорк Сити) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ямил Асад (Цинциннати).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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