Как сыграл Чеберко? Итоги первых матчей плей-офф MLS
Состоялись первые поединки 1/8 финала
С 25 по 29 октября состоялись первые матчи серий 1/8 финала плей-офф MLS.
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Команда Евгения Чеберко «Коламбус Крю» оказалась слабее клуба «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:1. Украинский защитник провел на поле все 90 минут.
«Лос-Анджелес Гэлакси» оформил разгромную победу над «Колорадо Рэпидс» – 5:0. Дублями в матче отметились Рики Пуч и Деян Йовелич.
«Лос-Анджелес» вместе с Оливье Жиру минимально обыграл «Ванкувер Уайткэпс». Финальный счет 2:1. Французский нападающий результативными действиями не отметился.
Ответные дуэли между клубами запланированы со 2 по 4 ноября.
Плей-офф MLS 2024
Восточная конференция, 1/8 финала, первый матч
«Орландо Сити» – «Шарлотт» – 2:0
Голы: Торрес, 32, Охеда, 76
Удаление: Биель, 90+1
«Коламбус Крю» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 0:1
Гол: Карбалло, 25
«Цинциннати» – «Нью-Йорк Сити» – 1:0
Гол: Асад, 51
Удаление: Грей, 90+9
«Интер» Майами – «Атланта Юнайтед» – 2:1
Голы: Суарес, 2, Альба, 60 – Лобжанидзе, 39
Западная конференция, 1/8 финала, первый матч
«Лос-Анджелес» – «Ванкувер Уайткэпс» – 2:1
Голы: Буанга, 30, Оливера, 57 – Голд, 90+5
«Сиэтл Саундерс» – «Хьюстон Динамо» – 0:0 (по пенальти 5:4)
Удаление: Карраскилья, 66
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Колорадо Рэпидс» – 5:0
Голы: Йовелич, 32, 75, Нельсон, 52, Пуч, 54, 87
«Реал Солт-Лейк» – «Миннесота Юнайтед» – 0:0 (по пенальти 4:5)
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