Жузеп ГВАРДИОЛА: «Вместо Холанда может играть Стоунз»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола пошутил, что может заменить Эрлинга Холанда на Джона Стоунза:

«Когда Холанд не сможет играть, я выпущу Стоунза на позицию центрального нападающего. Когда-то Жерар Пике имел невероятное голевое чутье. У Джона оно тоже есть. Он уже забил несколько голов и я искренне рад за него», – рассказал Гвардиола.

В матче третьего тура Лиги Чемпионов против чешской «Спарты» (5:0) Джон Стонз снова отметился забитым мячом. И если в этом поединке его гол не сыграл огромной роли, то предыдущие два позволили клубу набрать важные очки в АПЛ.

Джон Стоунз сравнял счет на 90+8 минуте в матче с «Арсеналом» (2:2), а также забил победный гол на 90+5 минуте в поединке против «Вулверхэмптона» (2:1).

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил действия Эрлинга Холанда в матче Лиги чемпионов.