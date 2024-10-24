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Лига чемпионов
24 октября 2024, 11:11 |
391
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Вместо Холанда может играть Стоунз»

Главный тренер Манчестер Сити восхищен формой центрального защитника

24 октября 2024, 11:11 |
391
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Вместо Холанда может играть Стоунз»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола пошутил, что может заменить Эрлинга Холанда на Джона Стоунза:

«Когда Холанд не сможет играть, я выпущу Стоунза на позицию центрального нападающего. Когда-то Жерар Пике имел невероятное голевое чутье. У Джона оно тоже есть. Он уже забил несколько голов и я искренне рад за него», – рассказал Гвардиола.

В матче третьего тура Лиги Чемпионов против чешской «Спарты» (5:0) Джон Стонз снова отметился забитым мячом. И если в этом поединке его гол не сыграл огромной роли, то предыдущие два позволили клубу набрать важные очки в АПЛ.

Джон Стоунз сравнял счет на 90+8 минуте в матче с «Арсеналом» (2:2), а также забил победный гол на 90+5 минуте в поединке против «Вулверхэмптона» (2:1).

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил действия Эрлинга Холанда в матче Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Спарта Прага Джон Стоунз Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола
Микола Титюк Источник: Daily Star
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