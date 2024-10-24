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Лига чемпионов
24 октября 2024, 09:33 | Обновлено 24 октября 2024, 09:40
822
0

«Это ненормально». Гвардиола выступил с заявлением после чудо-гола Холанда

Испанский тренер – о действиях норвежского нападающего

24 октября 2024, 09:33 | Обновлено 24 октября 2024, 09:40
822
0
«Это ненормально». Гвардиола выступил с заявлением после чудо-гола Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от одного из голов Эрлинга Холанда в матче Лиги чемпионов со «Спартой» (5:0), который норвежец забил в касание пяткой.

«Я не знал, как он забил. Для [обычного] человека я бы сказал, что нет [это ненормально]. Он сделал фантастический гол.

Он может коснуться мяча 15 или 20 раз, но при этом иметь семь или восемь шансов забить. Это невероятно.

Он забил невероятный гол, как дортмундской «Боруссии» несколько лет назад. Не знаю, какой из них сложнее, но я бы сказал, что оба», – заявил Жузеп Гвардиола.

Ранее Гвардиола оценил действия подопечных против «Спарты».

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Лига чемпионов Жузеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити Спарта Прага
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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