«Это ненормально». Гвардиола выступил с заявлением после чудо-гола Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился эмоциями от одного из голов Эрлинга Холанда в матче Лиги чемпионов со «Спартой» (5:0), который норвежец забил в касание пяткой.

«Я не знал, как он забил. Для [обычного] человека я бы сказал, что нет [это ненормально]. Он сделал фантастический гол.

Он может коснуться мяча 15 или 20 раз, но при этом иметь семь или восемь шансов забить. Это невероятно.

Он забил невероятный гол, как дортмундской «Боруссии» несколько лет назад. Не знаю, какой из них сложнее, но я бы сказал, что оба», – заявил Жузеп Гвардиола.

Ранее Гвардиола оценил действия подопечных против «Спарты».