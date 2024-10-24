ВИНИСИУС: «Я собираюсь провести всю карьеру в Реале»

Бразильский футболист мадридского «Реала» Винисус Жуниор признался, что хочет провести свою карьеру в одном клубе:

«Мне всего 24 года. Я хочу остаться здесь навсегда и отблагодарить команду, которая так много для меня сделала. Карло Анчелотти сказал мне продолжать играть так, как я это делаю. Но он заметил, что я всегда могу играть лучше. Мы должны постоянно совершенствоваться и играть на хорошем уровне», – считает Винисиус.

Бразилец перешел в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году и проводит в Испании уже восьмой сезон. В этом розыгрыше Ла Лиги Винисиус провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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