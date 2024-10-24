Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИНИСИУС: «Я собираюсь провести всю карьеру в Реале»
Испания
24 октября 2024, 10:22 |
124
1

ВИНИСИУС: «Я собираюсь провести всю карьеру в Реале»

Бразильский футболист поделился планами относительно своей карьеры

24 октября 2024, 10:22 |
124
1
ВИНИСИУС: «Я собираюсь провести всю карьеру в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский футболист мадридского «Реала» Винисус Жуниор признался, что хочет провести свою карьеру в одном клубе:

«Мне всего 24 года. Я хочу остаться здесь навсегда и отблагодарить команду, которая так много для меня сделала. Карло Анчелотти сказал мне продолжать играть так, как я это делаю. Но он заметил, что я всегда могу играть лучше. Мы должны постоянно совершенствоваться и играть на хорошем уровне», – считает Винисиус.

Бразилец перешел в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году и проводит в Испании уже восьмой сезон. В этом розыгрыше Ла Лиги Винисиус провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее авторитетный портал GiveMeSport определил лучшего футболиста 2024 года.

По теме:
ВИДЕО. Звездный футболист Реала не ходит в душ. О ком речь?
ФОТО. Полиция осмотрела номер Килиана Мбаппе – изъяли доказательства
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Фламенго
Микола Титюк Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Футбол | 24 октября 2024, 00:30 6
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?

Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимает 30-е место среди 36 команд

УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
Бокс | 23 октября 2024, 20:42 0
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»

Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года

ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас занимается сын Марадоны
Футбол | 24.10.2024, 09:21
ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас занимается сын Марадоны
ФОТО. Вы не поверите, чем сейчас занимается сын Марадоны
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 09:15
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
Бокс | 23.10.2024, 20:47
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
Месси то же так говорил
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 8
Футбол
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
22.10.2024, 23:56 107
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
22.10.2024, 18:36 9
Бокс
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем