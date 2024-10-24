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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Почему свистели судьи? УЕФА должна нам объяснить»
Лига чемпионов
24 октября 2024, 07:17 |
195
0

Диего СИМЕОНЕ: «Почему свистели судьи? УЕФА должна нам объяснить»

Главный тренер Атлетико раскритиковал работу арбитра

24 октября 2024, 07:17 |
195
0
Диего СИМЕОНЕ: «Почему свистели судьи? УЕФА должна нам объяснить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен работой судей на матчи с «Лиллем»:

«Пенальти не было. Почему судьи свистели? Сначала они фиксируют игру рукой, потом нарушение. УЕФА должна нам объяснить, что в этой ситуации арбитр был прав. Невезение стоит нам слишком дорого.

Арбитр совершил ужасную ошибку. Это пенальти перевернуло игру в другую сторону, так не должно быть. У нас очень тяжелая ситуация в Лиге чемпионов. Дальше мы играем с «ПСЖ» и мы в плохом положении», – разгневан Симеоне.

В третьем туре Лиги чемпионов «Атлетико» сенсационно уступил «Лиллю» на своем поле (3:1). Подопечные Диего Симеоне занимают только 27 место в турнирной таблице.

Ранее Симеоне признался, что считает ЛЧ сложным турниром.

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Лига чемпионов Атлетико Мадрид Лилль Диего Симеоне
Микола Титюк Источник: Football Espana
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