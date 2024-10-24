Диего СИМЕОНЕ: «Почему свистели судьи? УЕФА должна нам объяснить»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен работой судей на матчи с «Лиллем»:

«Пенальти не было. Почему судьи свистели? Сначала они фиксируют игру рукой, потом нарушение. УЕФА должна нам объяснить, что в этой ситуации арбитр был прав. Невезение стоит нам слишком дорого.

Арбитр совершил ужасную ошибку. Это пенальти перевернуло игру в другую сторону, так не должно быть. У нас очень тяжелая ситуация в Лиге чемпионов. Дальше мы играем с «ПСЖ» и мы в плохом положении», – разгневан Симеоне.

В третьем туре Лиги чемпионов «Атлетико» сенсационно уступил «Лиллю» на своем поле (3:1). Подопечные Диего Симеоне занимают только 27 место в турнирной таблице.

Ранее Симеоне признался, что считает ЛЧ сложным турниром.