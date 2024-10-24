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Лига чемпионов
24 октября 2024, 05:21 | Обновлено 24 октября 2024, 06:01
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СИМЕОНЕ: «Лига чемпионов – сложный турнир»

Тренер мадридского «Атлетико» подвел итоги матча против «Лилля»

24 октября 2024, 05:21 | Обновлено 24 октября 2024, 06:01
62
0
СИМЕОНЕ: «Лига чемпионов – сложный турнир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

23 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов испанский «Атлетико» противостоял французскому «Лиллю».

На стадионе «Метрополитано» в Мадриде «Лилль» сотворил камбэк и закончил поединок уверенной победой – 3:1.

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Тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги дуэли против французского «Лилля»:

«Команда провела отличный первый тайм, один из лучших в сезоне, но такая жестокая конкуренция. Если вы не забиваете голы, вы вылетаете из игры. У «Лилля» было три момента, и они все их реализовали. Лига чемпионов – сложный турнир, мы переживаем нелегкие времена, а дальше нас ждет тяжелая игра с «ПСЖ» в гостях».

Вратарь «Атлетико» Ян Облак:

«Мы должны были победить сегодня, но не сделали этого. Конечно, впереди еще много игр, и мы уверены, что сможем хорошо выступить, но мы также говорили это после прошлой игры с «Бенфикой», в которой проиграли. Мы должны держать удар – пора отыграться».

Нападающий «Атлетико», а также автор единственного забитого мяча команды, Хулиан Альварес:

«У нас был отличный первый тайм, но нам не хватило эффективности после создания множества голевых моментов. В Лиге чемпионов, если вы не реализуете свои шансы, вы за это платите, потому что все соперники очень хороши».

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Лига чемпионов Лилль Ян Облак Хулиан Альварес пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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