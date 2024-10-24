Худший. Стала известна оценка Трубина за провальный матч Бенфики в ЛЧ
Анатолий трижды пропустил от Фейенорда в поединке 3-го тура Лиги чемпионов
23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Фейеноорд.
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Поединок состоялся на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, пропустив трижды.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов, что является худшим показателем среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче.
Лучшим игроком поединка был признан автор дубля Антони Миламбо (8.9).
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Фейеноорд (1:3)
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