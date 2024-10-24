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24 октября 2024, 01:42 |
478
1

ФОТО. Полиция осмотрела номер Килиана Мбаппе – изъяли доказательства

Дело Килиана Мбаппе не утихает

24 октября 2024, 01:42 |
478
1
ФОТО. Полиция осмотрела номер Килиана Мбаппе – изъяли доказательства
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стали известны новые подробности расследования, которое проводит шведская полиция в Стокгольме по «делу Килиана Мбаппе».

Напомним, что французский нападающий «Реала» среди подозреваемых в скандальном деле об изнасиловании, которое состоялось в отеле «Bank» 10 октября.

По информации Aftonbladet, полиция и криминалисты начали расследование в самом отеле.

«Уже были опрошены сотрудники отеля, но не все», – уточняет издание.

«Это было сделано, чтобы понять, какие комнаты и общие зоны использовали Мбаппе и его окружение, поскольку считалось, что камеры видеонаблюдения будут иметь решающее значение в расследовании», – рассказывает Daily Mail.

Полиция также проверила номер, в котором останавливался Килиан.

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На данный момент никто не комментирует ход дела, однако в отчете сообщается, что на выходе из гостиницы судмедэксперты вынесли несколько бумажных пакетов.

Килиан Мбаппе отрицает свою вину. А мы продолжим следить за ходом этого скандального дела.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид фото lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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AndiM
Час на тюрячку тридцятирічний чорний збочинець-гвалтівник. Більше не бачити тобі дітей та собак на вечірках п.дідді.
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