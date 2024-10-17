Французские СМИ обнародовали новые данные по делу об изнасиловании Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе является обоснованным подозреваемым в глазах шведской полиции Стокгольма после того, как женщина обвинила его в изнасиловании в отеле Bank, где на прошлой неделе останавливался звездный форвард.

Хотя Мбаппе категорически отрицает свою причастность к изнасилованию, которое якобы произошло в минувший четверг в отеле Стокгольма, в прессе появились новые подробности, которые не в лучшем свете освещают звездного футболиста.

Издание Le Parisien со ссылкой на испанское издание Marca написало в четверг утром, что Мбаппе якобы имел половой акт с женщиной в отеле Банка, но «это было добровольно». После мероприятия пара обменялась сообщениями и положительно рассказала о времени, проведенном вместе, которое описывается как счастливое воссоединение.

Le Parisien также отмечает, что «не подтверждено, что это та самая женщина, которая подала заявление об изнасиловании в полицию в субботу после того, как ей была оказана медицинская помощь в больнице».