Французские СМИ обнародовали новые данные по делу об изнасиловании Мбаппе
Форвард попал в неприятную ситуацию
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе является обоснованным подозреваемым в глазах шведской полиции Стокгольма после того, как женщина обвинила его в изнасиловании в отеле Bank, где на прошлой неделе останавливался звездный форвард.
Хотя Мбаппе категорически отрицает свою причастность к изнасилованию, которое якобы произошло в минувший четверг в отеле Стокгольма, в прессе появились новые подробности, которые не в лучшем свете освещают звездного футболиста.
Издание Le Parisien со ссылкой на испанское издание Marca написало в четверг утром, что Мбаппе якобы имел половой акт с женщиной в отеле Банка, но «это было добровольно». После мероприятия пара обменялась сообщениями и положительно рассказала о времени, проведенном вместе, которое описывается как счастливое воссоединение.
Le Parisien также отмечает, что «не подтверждено, что это та самая женщина, которая подала заявление об изнасиловании в полицию в субботу после того, как ей была оказана медицинская помощь в больнице».
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