Президент клуба. Мбаппе знает, кто мог распространить слухи о изнасиловании
Килиан подозревает Нассера Аль-Хелаифи
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил руководству королевского клуба о своих догадках относительно скандала с изнасилованием. Об этом сообщает издание Cadena SER.
По информации источника, 25-летний звездный футболист считает, что слухи в прессе распространяются по приказу президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи.
Форвард верит, что катарский шейх пытается разрушить его репутацию в качестве мести за то, что француз покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.
Ранее Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ » из-за задолженности по зарплате в размере 55 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
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