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Испания
17 октября 2024, 16:31 |
366
0

Президент клуба. Мбаппе знает, кто мог распространить слухи о изнасиловании

Килиан подозревает Нассера Аль-Хелаифи

17 октября 2024, 16:31 |
366
0
Президент клуба. Мбаппе знает, кто мог распространить слухи о изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил руководству королевского клуба о своих догадках относительно скандала с изнасилованием. Об этом сообщает издание Cadena SER.

По информации источника, 25-летний звездный футболист считает, что слухи в прессе распространяются по приказу президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи.

Форвард верит, что катарский шейх пытается разрушить его репутацию в качестве мести за то, что француз покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.

Ранее Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ » из-за задолженности по зарплате в размере 55 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Килиан Мбаппе провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе скандал изнасилование Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Cadena Ser
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