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23 октября 2024, 20:14 | Обновлено 23 октября 2024, 20:24
174
0

КОСТЮК: «Динамо U-19 играло лучше, но не реализовало свои моменты»

Тренер динамовцев прокомментировал первый матч против «Марибора»

23 октября 2024, 20:14 | Обновлено 23 октября 2024, 20:24
174
0
КОСТЮК: «Динамо U-19 играло лучше, но не реализовало свои моменты»
ФК Динамо. Игорь Костюк

Старший тренер Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал первый матч против Марибора (1:1) в Юношеской лиге УЕФА.

– Сложная получилась сегодня игра. Краткий анализ от вас.

– Вы видели, что ребята отдали очень много сил в этой игре. Мы доминировали, но не реализовали свои моменты. В то же время допустили ошибку в защите, передержали мяч при выходе из прессинга, в результате чего пропустили гол с единственного удара соперника за оба тайма. В то же время наша команда показала достаточно содержательную и качественную игру, которая должна была вылиться в нашу победу.

– «Динамо» создало много моментов, но реализация была слабой. С чем это связано?

– Как я сказал ребятам, что мяч в ворота не шел, но нам нужно было забивать. Особенно в первом тайме, когда мы прессинговали, активно игра, как следствие, создали много моментов, но не реализовали их.

– На старте матча соперник много нервничал и ошибался, в том числе из-за высокого прессинга «Динамо». Но потом они успокоились и стали действовать более отчетливо. Можно ли сказать, что они приспособились к манере игры нашей команды?

– Они выбрали тактику играть «вторым номером» и максимально упростили игру. Соперник использовал обычные длинные передачи с целью зацепиться за впереди мяч. Но наши защитники сыграли хорошо и нивелировали все эти длинные ремни. Надо отдать должное Марибору – это хорошо организованная команда с качественными игроками. Они неуступчивы в борьбе, однако мы были лучше в этой игре, нам просто не хватило реализации моментов.

– У вас как у старшего тренера «Динамо» U19 еще никогда не было поражений в основное время матчей плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Сейчас эта серия продолжилась...

– Мы не смотрим на подобную статистику, мы смотрим на развитие игроков. Сегодня для них была эмоциональная игра, в перерыве я попросил успокоиться. Подобные эмоции не дают возможности с холодной головой реализовывать моменты, которые мы создаем. Такие матчи – это большой опыт для наших игроков.

– Впереди игра против «Шахтера», затем «Ингулец», после чего ответный матч с «Марибором». Как правильно рассчитать свои силы?

– Мы будем готовиться ко всем матчам в плановом режиме. Сейчас возвращаемся в Киев и начинаем подготовку к игре с «Шахтером». Шаг за шагом, матч за матчем будем готовиться к следующему сопернику.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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