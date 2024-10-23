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23 октября 2024, 16:59 | Обновлено 23 октября 2024, 17:03
196
0

Динамо U-19 – Марибор U-19 – 1:1. Ничья в Польше. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

23 октября 2024, 16:59 | Обновлено 23 октября 2024, 17:03
196
0
Динамо U-19 – Марибор U-19 – 1:1. Ничья в Польше. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо U-19

Киевское «Динамо» U-19 сыграло вничью 1:1 с «Марибором» U-19 (1:1) в Юношеской лиге УЕФА.

Первый матч второго раунда по пути чемпионов прошел в городе Сталева Поля (Польша).

В составе бело-синих отличился Александре Пейкришвили на 67-й минуте.

Ответный матч пройдет в Словении 6 ноября.

🏆 Юношеская лига УЕФА

2-й раунд. Первый матч, 23 октября. Сталева Воля (Польша)

Динамо U-19 (Украина) – Марибор U-19 (Словения) – 1:1

Голы: Пейкришвили, 67 – Подлесник, 37

Видео голов и обзор матча

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Динамо Киев Марибор Динамо Киев U-19 Игорь Костюк Юношеская лига УЕФА Динамо - Марибор Марибор U-19 видео голов и обзор Александре Пейкришвили
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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