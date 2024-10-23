Молодежные турниры23 октября 2024, 16:59 | Обновлено 23 октября 2024, 17:03
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Динамо U-19 – Марибор U-19 – 1:1. Ничья в Польше. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА
23 октября 2024, 16:59 | Обновлено 23 октября 2024, 17:03
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Киевское «Динамо» U-19 сыграло вничью 1:1 с «Марибором» U-19 (1:1) в Юношеской лиге УЕФА.
Первый матч второго раунда по пути чемпионов прошел в городе Сталева Поля (Польша).
В составе бело-синих отличился Александре Пейкришвили на 67-й минуте.
Ответный матч пройдет в Словении 6 ноября.
Читайте также:Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
🏆 Юношеская лига УЕФА
2-й раунд. Первый матч, 23 октября. Сталева Воля (Польша)
Динамо U-19 (Украина) – Марибор U-19 (Словения) – 1:1
Голы: Пейкришвили, 67 – Подлесник, 37
Видео голов и обзор матча
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