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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Если Манчестер Сити накажут, отдайте мне медаль»
Лига Европы
23 октября 2024, 16:16 |
931
0

Жозе МОУРИНЬО: «Если Манчестер Сити накажут, отдайте мне медаль»

Главный тренер Фенербахче прокомментировал дело о нарушениях английского клуба

23 октября 2024, 16:16 |
931
0
Жозе МОУРИНЬО: «Если Манчестер Сити накажут, отдайте мне медаль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отреагировал на судебное разбирательство в отношении «Манчестер Сити»:

«Если вы помните, то в 2018 году мы заняли второе место в АПЛ. Я был тогда тренером «МЮ» и теперь мы имеем шанс выиграть тот чемпионат.

Если АПЛ решит наказать «Манчестер Сити», то я хочу получить свои деньги и медаль. А для «Манчестер Юнайтед» я желаю только успеха», – подытожил Моуриньо.

В сезоне 2017/18 «МЮ» во главе с Жозе Моуриньо стал вторым в чемпионате Англии. Тогда он сказал, что «гордится этим результатом» и заинтриговал словами «люди не знают, что происходит за кулисами».

Ранее легенда Фенербахче остался недоволен действиями Моуриньо в турецкой команде.

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Микола Титюк Источник: Goal.com
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