Жозе МОУРИНЬО: «Если Манчестер Сити накажут, отдайте мне медаль»
Главный тренер Фенербахче прокомментировал дело о нарушениях английского клуба
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отреагировал на судебное разбирательство в отношении «Манчестер Сити»:
«Если вы помните, то в 2018 году мы заняли второе место в АПЛ. Я был тогда тренером «МЮ» и теперь мы имеем шанс выиграть тот чемпионат.
Если АПЛ решит наказать «Манчестер Сити», то я хочу получить свои деньги и медаль. А для «Манчестер Юнайтед» я желаю только успеха», – подытожил Моуриньо.
В сезоне 2017/18 «МЮ» во главе с Жозе Моуриньо стал вторым в чемпионате Англии. Тогда он сказал, что «гордится этим результатом» и заинтриговал словами «люди не знают, что происходит за кулисами».
Ранее легенда Фенербахче остался недоволен действиями Моуриньо в турецкой команде.
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