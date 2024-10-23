Жозе МОУРИНЬО: «Если Манчестер Сити накажут, отдайте мне медаль»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отреагировал на судебное разбирательство в отношении «Манчестер Сити»:

«Если вы помните, то в 2018 году мы заняли второе место в АПЛ. Я был тогда тренером «МЮ» и теперь мы имеем шанс выиграть тот чемпионат.

Если АПЛ решит наказать «Манчестер Сити», то я хочу получить свои деньги и медаль. А для «Манчестер Юнайтед» я желаю только успеха», – подытожил Моуриньо.

В сезоне 2017/18 «МЮ» во главе с Жозе Моуриньо стал вторым в чемпионате Англии. Тогда он сказал, что «гордится этим результатом» и заинтриговал словами «люди не знают, что происходит за кулисами».

Ранее легенда Фенербахче остался недоволен действиями Моуриньо в турецкой команде.