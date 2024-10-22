Волкан ДЕМИРЕЛЬ: «После прихода Моуриньо в клубе несчастье и безнадега»

Легенда турецкого «Фенербахче» Волкан Демирель считает, что у его команды нет шансов победить «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы:

«Сейчас в команде Жозе Моуриньо царит несчастье и безнадега. Почему? Мы все ждали прорыва от нового тренера, когда он пришел в клуб. Мы постоянно ждали результатов, говорили «Скоро посмотрим на результат», но ничего не случилось.

Мы не заметили никаких изменений, все матчи проходят по одной схеме. Такое чувство, что команда вообще не готовится к соперникам. Когда «Фенербахче» побеждает 2:1, то вся команда сразу идет в защиту», – недоволен Демирель.

«Фенербахче» сыграет в третьем туре Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» 24 октября в 22:00 в Стамбуле.

Ранее Жозе Моуриньо хотел купить звезду мадридкого Реала.