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  4. Волкан ДЕМИРЕЛЬ: «После прихода Моуриньо в клубе несчастье и безнадега»
Лига Европы
22 октября 2024, 08:54 |
647
0

Волкан ДЕМИРЕЛЬ: «После прихода Моуриньо в клубе несчастье и безнадега»

Легенда Фенербахче недоволен состоянием турецкой команды накануне Лиги Европы

22 октября 2024, 08:54 |
647
0
Волкан ДЕМИРЕЛЬ: «После прихода Моуриньо в клубе несчастье и безнадега»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Легенда турецкого «Фенербахче» Волкан Демирель считает, что у его команды нет шансов победить «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы:

«Сейчас в команде Жозе Моуриньо царит несчастье и безнадега. Почему? Мы все ждали прорыва от нового тренера, когда он пришел в клуб. Мы постоянно ждали результатов, говорили «Скоро посмотрим на результат», но ничего не случилось.

Мы не заметили никаких изменений, все матчи проходят по одной схеме. Такое чувство, что команда вообще не готовится к соперникам. Когда «Фенербахче» побеждает 2:1, то вся команда сразу идет в защиту», – недоволен Демирель.

«Фенербахче» сыграет в третьем туре Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» 24 октября в 22:00 в Стамбуле.

Ранее Жозе Моуриньо хотел купить звезду мадридкого Реала.

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Фенербахче Жозе Моуриньо Волкан Демирель Лига Европы
Микола Титюк Источник: Standard Sport
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