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  4. Особый запрос от Моуриньо. Португальцу нужен талант Реала
Испания
14 октября 2024, 14:48 |
408
0

Особый запрос от Моуриньо. Португальцу нужен талант Реала

Арда Гюлер может вернуться на родину

14 октября 2024, 14:48 |
408
0
Особый запрос от Моуриньо. Португальцу нужен талант Реала
ФК Фенербахче. Жозе Моуриньо

«Фенербахче» планирует усилить состав в зимнее окно. Арда Гюлер стал мишенью стамбульского клуба.

Полузащитник «Реала» начал свою карьеру в цветах «Фенербахче». За этот клуб он сыграл 51 игру, забив девять голов и сделав 12 передач.

В прошлом году талантливый игрок был продан «Реалу» за 20 миллионов евро.

Пока 19-летнему футболисту не удалось стать ведущей фигурой на «Сантьяго Бернабеу». Во многих матчах ему приходится соглашаться на роль запасного. В этом сезоне он провел на поле всего 291 минуту.

По данным AS Гюлер может уйти в аренду в январе. «Фенербахче» серьезно заинтересован в приобретении этого игрока. Источник утверждает, что главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью лично заинтересован в игроке. Легендарный португалец является большим поклонником таланта Гюлера.

Однако официальных переговоров между двумя клубами пока не велось. В испанских СМИ отмечалось, что «Реал» мог согласиться только на аренду без права выкупа. Мадридская команда видит свое будущее вместе с Гюлером.

Его нынешний контракт с чемпионами Испании рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 45 миллионов евро.

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Арда Гюлер Жозе Моуриньо Реал Мадрид Фенербахче трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Павло Павленко Источник: AS
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