Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала

Португальский главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет подписать двух игроков мадридского «Реала»: австрийского защитника Давида Алабу и турецкого хавбека Арду Гюлера. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 61-летний специалист считает, что Арда Гюлер сможет стать ключевой частью его команды и попытается завлечь 19-летнего футболиста в аренду большим количеством игрового времени.

Трансфер 32-летнего Давида Алабы также является возможным, ведь из-за травм его готовность к игре на самом высоком уровне в составе королевского клуба поставлена под сомнение.

В сезоне 2023/24 Арда Гюлер провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

На счету Давида Алабы 17 поединков и 2 ассиста в прошлой кампании. Его стоимость составляет 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Давид не сможет сыграть до конца 2024 года из-за травмы.