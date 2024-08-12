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  4. Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Турция
12 августа 2024, 18:05 |
2043
0

Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала

Давид Алаба и Арда Гюлер могут продолжить карьеру в чемпионате Турции

12 августа 2024, 18:05 |
2043
0
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет подписать двух игроков мадридского «Реала»: австрийского защитника Давида Алабу и турецкого хавбека Арду Гюлера. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 61-летний специалист считает, что Арда Гюлер сможет стать ключевой частью его команды и попытается завлечь 19-летнего футболиста в аренду большим количеством игрового времени.

Трансфер 32-летнего Давида Алабы также является возможным, ведь из-за травм его готовность к игре на самом высоком уровне в составе королевского клуба поставлена под сомнение.

В сезоне 2023/24 Арда Гюлер провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

На счету Давида Алабы 17 поединков и 2 ассиста в прошлой кампании. Его стоимость составляет 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Давид не сможет сыграть до конца 2024 года из-за травмы.

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Давид Алаба Арда Гюлер Жозе Моуриньо Реал Мадрид Фенербахче трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Турции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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