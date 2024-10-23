Зинченко посетил раздевалку Шахтера после победы Арсенала над горняками
Александр является воспитанником академии «оранжево-черных»
Левый фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который накануне не принимал участия в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:0), после финального свистка посетил раздевалку украинской команды.
Об этом прессе рассказал главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.
«Приятно видеть этих людей [болельщиков «Шахтера» в Лондоне]. Мы хотим дать им что-то, чем можно гордиться. Вы можете видеть, какую страсть они испытывают к стране и клубу».
«Александр [Зинченко] был нашим гостем в раздевалке после игры, он слушал мою речь к футболистам. Он отличный парень, мы его любим, и, конечно, он – потрясающий игрок», – сказал Пушич.
Также пресса сообщает, что Зинченко успел пообщаться с некоторыми футболистами «Шахтера» и оставил донецкому клубу презент в виде футболки «Арсенала» со своим автографом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Долганский больше не является главным тренером полтавской команды
Легендарный боксер назвал Флойда Мейвезера