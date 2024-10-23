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  4. Зинченко посетил раздевалку Шахтера после победы Арсенала над горняками
Лига чемпионов
23 октября 2024, 14:30 |
1619
0

Зинченко посетил раздевалку Шахтера после победы Арсенала над горняками

Александр является воспитанником академии «оранжево-черных»

23 октября 2024, 14:30 |
1619
0
Зинченко посетил раздевалку Шахтера после победы Арсенала над горняками
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Левый фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который накануне не принимал участия в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:0), после финального свистка посетил раздевалку украинской команды.

Об этом прессе рассказал главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.

«Приятно видеть этих людей [болельщиков «Шахтера» в Лондоне]. Мы хотим дать им что-то, чем можно гордиться. Вы можете видеть, какую страсть они испытывают к стране и клубу».

«Александр [Зинченко] был нашим гостем в раздевалке после игры, он слушал мою речь к футболистам. Он отличный парень, мы его любим, и, конечно, он – потрясающий игрок», – сказал Пушич.

Также пресса сообщает, что Зинченко успел пообщаться с некоторыми футболистами «Шахтера» и оставил донецкому клубу презент в виде футболки «Арсенала» со своим автографом.

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Марино Пушич Александр Зинченко Арсенал - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал Лондон
Алексей Сливченко Источник: Metro
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