Зинченко посетил раздевалку Шахтера после победы Арсенала над горняками

Левый фулбек «Арсенала» Александр Зинченко, который накануне не принимал участия в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:0), после финального свистка посетил раздевалку украинской команды.

Об этом прессе рассказал главный тренер «Шахтера» Марино Пушич.

«Приятно видеть этих людей [болельщиков «Шахтера» в Лондоне]. Мы хотим дать им что-то, чем можно гордиться. Вы можете видеть, какую страсть они испытывают к стране и клубу».

«Александр [Зинченко] был нашим гостем в раздевалке после игры, он слушал мою речь к футболистам. Он отличный парень, мы его любим, и, конечно, он – потрясающий игрок», – сказал Пушич.

Также пресса сообщает, что Зинченко успел пообщаться с некоторыми футболистами «Шахтера» и оставил донецкому клубу презент в виде футболки «Арсенала» со своим автографом.