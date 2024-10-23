«Не уровень Лиги чемпионов»: Маркевич нашел виновных в поражении Шахтера

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу матча донецкого «Шахтера» против лондонского «Арсенала», который «горняки» минимально проиграли.

«В начале игры присутствовала нервозность у нашей команды, а потом Шахтер выглядел достойно, но, к сожалению, проиграл. Хотя по такой игре можно было и вничью сыграть. Мне Шахтер понравился. Против столь сильной команды достойно выглядели.

К сожалению, у «Шахтера» нет нападающих, которые могли бы поставить точку в матче. Сейчас эта проблема не только в Шахтере, но и в других украинских командах. Сикан и Траоре – это не уровень Лиги чемпионов. Шахтеру нужно искать форварда», – сказал Маркевич.

Ранее свое мнение о матче Лиги чемпионов высказал Йожеф Сабо.