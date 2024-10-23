«Не уровень Лиги чемпионов»: Маркевич нашел виновных в поражении Шахтера
Мирон Богданович считает, что «Шахтеру» нужен нормальный форвард
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу матча донецкого «Шахтера» против лондонского «Арсенала», который «горняки» минимально проиграли.
«В начале игры присутствовала нервозность у нашей команды, а потом Шахтер выглядел достойно, но, к сожалению, проиграл. Хотя по такой игре можно было и вничью сыграть. Мне Шахтер понравился. Против столь сильной команды достойно выглядели.
К сожалению, у «Шахтера» нет нападающих, которые могли бы поставить точку в матче. Сейчас эта проблема не только в Шахтере, но и в других украинских командах. Сикан и Траоре – это не уровень Лиги чемпионов. Шахтеру нужно искать форварда», – сказал Маркевич.
Ранее свое мнение о матче Лиги чемпионов высказал Йожеф Сабо.
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