Сабо разнес Шахтер за матч с Арсеналом в ЛЧ. Что не понравилось легенде?

Легендарный тренер Йожеф Сабо высказал свое мнение по поводу матча донецкого «Шахтера» против лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов. Специалист не подбирал слов:

«Очень слабо «Шахтер» сыграл: без скоростей и идей. И это еще «Арсенал» не в оптимальном составе был. Мне игра не понравилась. Да, в конце матча «Шахтер» атаковал – видимо, «Арсенал» заснул, но этого мало.

В первом тайме «горняки» вообще ничего не показали, только защищались и делали очень много брака. В атаке – 0! Повезло, что еще минимально проиграли, а если бы «Арсенал» играл со всеми сильнейшими игроками, то счет был бы больше», – заявил Сабо.

Ранее сообщалось, что конкурент Александра Зинченко опозорился в матче против донецкого «Шахтера».