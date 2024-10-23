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  4. Сабо разнес Шахтер за матч с Арсеналом в ЛЧ. Что не понравилось легенде?
Лига чемпионов
23 октября 2024, 13:43 | Обновлено 23 октября 2024, 13:45
1159
1

Сабо разнес Шахтер за матч с Арсеналом в ЛЧ. Что не понравилось легенде?

Йожеф Сабо считает, что «горнякам» повезло

23 октября 2024, 13:43 | Обновлено 23 октября 2024, 13:45
1159
1
Сабо разнес Шахтер за матч с Арсеналом в ЛЧ. Что не понравилось легенде?
ФК Шахтер Донецк. Арсенал - Шахтер

Легендарный тренер Йожеф Сабо высказал свое мнение по поводу матча донецкого «Шахтера» против лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов. Специалист не подбирал слов:

«Очень слабо «Шахтер» сыграл: без скоростей и идей. И это еще «Арсенал» не в оптимальном составе был. Мне игра не понравилась. Да, в конце матча «Шахтер» атаковал – видимо, «Арсенал» заснул, но этого мало.

В первом тайме «горняки» вообще ничего не показали, только защищались и делали очень много брака. В атаке – 0! Повезло, что еще минимально проиграли, а если бы «Арсенал» играл со всеми сильнейшими игроками, то счет был бы больше», – заявил Сабо.

Ранее сообщалось, что конкурент Александра Зинченко опозорился в матче против донецкого «Шахтера».

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Йожеф Сабо Шахтер Донецк Арсенал Лондон Лига чемпионов Арсенал - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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onco-clown
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