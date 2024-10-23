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  4. «Он напомнил мне Пеле»: легенда Реала восхищается Винисиусом
Лига чемпионов
23 октября 2024, 12:57 |
68
2

«Он напомнил мне Пеле»: легенда Реала восхищается Винисиусом

Эмилио Бутрагеньо висказался о матче против дортмундской «Боруссии»

23 октября 2024, 12:57 |
68
2
«Он напомнил мне Пеле»: легенда Реала восхищается Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Легенда мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо оценил игру Винисиуса в матче против дортмундской «Боруссии», где «сливочным» удалось осуществить нереальный кембек.

«Он напомнил мне Пеле. То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности.

Он забил грандиозный гол. Для тех из нас, кто любит футбол, его игра на Бернабеу вызвала много эмоций, в том числе и восхищение», – заявил испанец.

Ранее Винисиус подвел итоги бешеного матча против «Боруссии» Д.

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Винисиус Жуниор Эмилио Бутрагеньо Боруссия Д - Реал Лига чемпионов Пеле Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник
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Перець
цей чувак рано чи пізно отримає золотий мяч
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Southeast*-*
4-й гол это фантастика. Пробежать 3/4 поля и ещё обмотать и забить!
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