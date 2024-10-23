«Он напомнил мне Пеле»: легенда Реала восхищается Винисиусом

Легенда мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо оценил игру Винисиуса в матче против дортмундской «Боруссии», где «сливочным» удалось осуществить нереальный кембек.

«Он напомнил мне Пеле. То, как Винисиус двигается с мячом, его игра и способность забивать важные голы во многом напоминают мне Пеле в юности.

Он забил грандиозный гол. Для тех из нас, кто любит футбол, его игра на Бернабеу вызвала много эмоций, в том числе и восхищение», – заявил испанец.

Ранее Винисиус подвел итоги бешеного матча против «Боруссии» Д.