Унаи ЭМЕРИ: «Мы изменили цель в ЛЧ. Теперь хотим попасть в топ-8»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что команда может ставить перед собой новые цели в Лиге чемпионов:

«Мы собираемся сосредоточиться на каждом матче, но сейчас я вижу наше место в турнирной таблице – у нас хорошо идут дела.

Перед матчем с «Янг Бойз» я мечтал о победе и мы заработали три очка. Потом я подумал, что хорошо было бы победить «Баварию», и нам это удалось. Мы оказались сильнее «Болоньи» и теперь можем поменять свою цель – было бы здорово попасть в восемь сильнейших команд, чтобы не играть дополнительные матчи», – уверен в своих силах Эмери.

«Астон Вилла» выиграла все три матча в Лиге чемпионов и возглавляет турнирную таблицу с девятью очками. Интересно, что в этих матчах английская команда не пропустила ни единого гола. Свой следующий матч в этом турнире английский клуб проведет на выезде против бельгийского «Брюгге».

Ранее Унаи Эмери похвалил собственных болельщиков и поблагодарил их за помощь в матче.