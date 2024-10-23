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  4. Унаи ЭМЕРИ: «Мы изменили цель в ЛЧ. Теперь хотим попасть в топ-8»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 12:52 |
132
0

Унаи ЭМЕРИ: «Мы изменили цель в ЛЧ. Теперь хотим попасть в топ-8»

Главный тренер Астон Виллы доволен успешным стартом команды в еврокубках

23 октября 2024, 12:52 |
132
0
Унаи ЭМЕРИ: «Мы изменили цель в ЛЧ. Теперь хотим попасть в топ-8»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что команда может ставить перед собой новые цели в Лиге чемпионов:

«Мы собираемся сосредоточиться на каждом матче, но сейчас я вижу наше место в турнирной таблице – у нас хорошо идут дела.

Перед матчем с «Янг Бойз» я мечтал о победе и мы заработали три очка. Потом я подумал, что хорошо было бы победить «Баварию», и нам это удалось. Мы оказались сильнее «Болоньи» и теперь можем поменять свою цель – было бы здорово попасть в восемь сильнейших команд, чтобы не играть дополнительные матчи», – уверен в своих силах Эмери.

«Астон Вилла» выиграла все три матча в Лиге чемпионов и возглавляет турнирную таблицу с девятью очками. Интересно, что в этих матчах английская команда не пропустила ни единого гола. Свой следующий матч в этом турнире английский клуб проведет на выезде против бельгийского «Брюгге».

Ранее Унаи Эмери похвалил собственных болельщиков и поблагодарил их за помощь в матче.

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Лига чемпионов Астон Вилла Болонья Унаи Эмери
Микола Титюк Источник: Metro
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