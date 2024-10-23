Унаи ЭМЕРИ: «Мы изменили цель в ЛЧ. Теперь хотим попасть в топ-8»
Главный тренер Астон Виллы доволен успешным стартом команды в еврокубках
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери считает, что команда может ставить перед собой новые цели в Лиге чемпионов:
«Мы собираемся сосредоточиться на каждом матче, но сейчас я вижу наше место в турнирной таблице – у нас хорошо идут дела.
Перед матчем с «Янг Бойз» я мечтал о победе и мы заработали три очка. Потом я подумал, что хорошо было бы победить «Баварию», и нам это удалось. Мы оказались сильнее «Болоньи» и теперь можем поменять свою цель – было бы здорово попасть в восемь сильнейших команд, чтобы не играть дополнительные матчи», – уверен в своих силах Эмери.
«Астон Вилла» выиграла все три матча в Лиге чемпионов и возглавляет турнирную таблицу с девятью очками. Интересно, что в этих матчах английская команда не пропустила ни единого гола. Свой следующий матч в этом турнире английский клуб проведет на выезде против бельгийского «Брюгге».
Ранее Унаи Эмери похвалил собственных болельщиков и поблагодарил их за помощь в матче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «канониров» оставил украинца в запасе, а дал шанс тинейджеру Льюису-Скелли
Николай Балакин назначен главным судьей украинского классического