ЭМЕРИ: «В восторге от того, как болельщики помогали нам»

Вечером 22 октября состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов.

«Астон Вилла» в домашнем матче уверенно переиграла «Болонью» со счетом 2:0. Английская команда добыла третью подряд победу и заняла первое место в таблице.

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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал очередной успех команды на евроарене:

«Я очень счастлив. Я в восторге от того, как болельщики помогали нам сегодня, и как они передавали свою энергию. Я действительно счастлив, потому что мы отреагировали на крики фанатов, сыграв действительно серьезный матч за 90 минут.

Мы играли по-взрослому, старались уважать их и были амбициозны, чтобы сыграть на победу. Мы пытались вкладываться во все. Без мяча мы хорошо прессинговали, с мячом мы разрушали их персональный прессинг.

Повторюсь, я очень рад, ведь мы выиграли 2:0. У нас были моменты, мы контролировали игру, как и планировали, и теперь продолжаем двигаться дальше. Мы должны быть довольны тем, как выступаем в Лиге чемпионов, но впереди еще много матчей, и нам нужно сохранять равновесие», – сказал Эмери.