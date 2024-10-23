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Лига чемпионов
23 октября 2024, 08:19 |
54
0

ЭМЕРИ: «В восторге от того, как болельщики помогали нам»

Наставник «Астон Виллы» проанализировал победу над «Болоньей»

23 октября 2024, 08:19 |
54
0
ЭМЕРИ: «В восторге от того, как болельщики помогали нам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Вечером 22 октября состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов.

«Астон Вилла» в домашнем матче уверенно переиграла «Болонью» со счетом 2:0. Английская команда добыла третью подряд победу и заняла первое место в таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал очередной успех команды на евроарене:

«Я очень счастлив. Я в восторге от того, как болельщики помогали нам сегодня, и как они передавали свою энергию. Я действительно счастлив, потому что мы отреагировали на крики фанатов, сыграв действительно серьезный матч за 90 минут.

Мы играли по-взрослому, старались уважать их и были амбициозны, чтобы сыграть на победу. Мы пытались вкладываться во все. Без мяча мы хорошо прессинговали, с мячом мы разрушали их персональный прессинг.

Повторюсь, я очень рад, ведь мы выиграли 2:0. У нас были моменты, мы контролировали игру, как и планировали, и теперь продолжаем двигаться дальше. Мы должны быть довольны тем, как выступаем в Лиге чемпионов, но впереди еще много матчей, и нам нужно сохранять равновесие», – сказал Эмери.

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Унаи Эмери Лига чемпионов Астон Вилла Болонья
Андрій Вітренко Источник: ФК Астон Вилла
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