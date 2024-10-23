Звезда Реала пропустит матч против Барселоны в Ла Лиге. Известна причина
Родриго получил повреждение в матче Лиги чемпионов
Бразильский вингер «Реала» Родриго получил повреждение в победном матче «сливочных» против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.
По информации издания AS, бразилец повредил заднюю поверхность бедра. Уже сегодня, 23 октября, пройдет первоначальное обследование, а завтра, в четверг ему сделают МРТ.
Отмечается, что Родриго вероятно пропустит матч против «Барселоны» в Ла Лиге, который состоится в воскресенье, 26 октября.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продать звездного нападающего в АПЛ за более чем 100 миллионов евро.
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