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  4. Звезда Реала пропустит матч против Барселоны в Ла Лиге. Известна причина
Испания
23 октября 2024, 11:07 |
287
0

Звезда Реала пропустит матч против Барселоны в Ла Лиге. Известна причина

Родриго получил повреждение в матче Лиги чемпионов

23 октября 2024, 11:07 |
287
0
Звезда Реала пропустит матч против Барселоны в Ла Лиге. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер «Реала» Родриго получил повреждение в победном матче «сливочных» против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

По информации издания AS, бразилец повредил заднюю поверхность бедра. Уже сегодня, 23 октября, пройдет первоначальное обследование, а завтра, в четверг ему сделают МРТ.

Отмечается, что Родриго вероятно пропустит матч против «Барселоны» в Ла Лиге, который состоится в воскресенье, 26 октября.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует продать звездного нападающего в АПЛ за более чем 100 миллионов евро.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: AS
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