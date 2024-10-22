Реал планирует продать звездного нападающего в АПЛ за 100+ миллионов евро

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоес может покинуть мадридский клуб.

По информации Elgoldigital, английские суперклубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» планируют инвестировать более 100 миллионов евро в трансфер бразильца. В «Реале» не считают Родриго неприкосновенным и готовы решиться на его уход из клуба.

Родриго провел в этом сезоне за «Реал» 12 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии.