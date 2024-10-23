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Лига чемпионов
23 октября 2024, 08:21 | Обновлено 23 октября 2024, 08:31
855
0

Ризнык прервал внушительную серию Арсенала. Что ему удалось?

Голкипер «Шахтера» парировал 11-метровый в игре с «канонирами»

23 октября 2024, 08:21 | Обновлено 23 октября 2024, 08:31
855
0
Ризнык прервал внушительную серию Арсенала. Что ему удалось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вечером 22 октября в Лондоне состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и донецким «Шахтером», который завершился победой хозяев со счетом 1:0.

На 29-й минуте поединка автоголом отметился голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык. Однако на 77-й минуте он стал героем эпизода, когда выиграл дуэль у Леандро Троссарда при исполнении бельгийцев пенальти.

Парировав 11-метровый, Ризнык прервал серию «Арсенала» из точно реализованных дома пенальти, которая продолжалась с декабря 2021 года. То есть, поступь «пушкарей» в исполнении 11-метровых никто на «Эмирейтс Стэдиум» не мог прервать почти 3 года.

Ко всему прочему, до сейва Ризныка игроки «Арсенала» реализовали во всех турнирах 11 пенальти подряд.

Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили обидный для Александра Зинченко поступок Микеля Артеты в матче с «Шахтером».

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Дмитрий Ризнык Лига чемпионов Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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