Ризнык прервал внушительную серию Арсенала. Что ему удалось?
Голкипер «Шахтера» парировал 11-метровый в игре с «канонирами»
Вечером 22 октября в Лондоне состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и донецким «Шахтером», который завершился победой хозяев со счетом 1:0.
На 29-й минуте поединка автоголом отметился голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык. Однако на 77-й минуте он стал героем эпизода, когда выиграл дуэль у Леандро Троссарда при исполнении бельгийцев пенальти.
Парировав 11-метровый, Ризнык прервал серию «Арсенала» из точно реализованных дома пенальти, которая продолжалась с декабря 2021 года. То есть, поступь «пушкарей» в исполнении 11-метровых никто на «Эмирейтс Стэдиум» не мог прервать почти 3 года.
Ко всему прочему, до сейва Ризныка игроки «Арсенала» реализовали во всех турнирах 11 пенальти подряд.
Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили обидный для Александра Зинченко поступок Микеля Артеты в матче с «Шахтером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр подарил фанату из выездного сектора футболку
Ранее на протяжении долгих лет Анатолий был капитаном «Шахтера»