Защитник Арсенала Габриэль отметил хороший момент после матча с Шахтером
Бразилец – о поединке 3-го тура Лиги чемпионов
Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль поделился эмоциями от матча 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором «канониры» дома обыграли донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.
«Это была сложная игра, (но) мы заработали три очка. Были рады сыграть дома перед нашими болельщиками. Возможность дать им это – это хорошо для нас и клуба.
Мы очень много работали, и, конечно, приятно отыграть на ноль и набрать три очка. Мы очень счастливы», – цитирует слова Габриэля после финального свистка пресс-служба лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили обидный для украинца Александра Зинченко поступок микеля Артеты в матче с «Шахтером».
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