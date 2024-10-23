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  4. Защитник Арсенала Габриэль отметил хороший момент после матча с Шахтером
Лига чемпионов
23 октября 2024, 07:48 | Обновлено 23 октября 2024, 07:50
234
0

Защитник Арсенала Габриэль отметил хороший момент после матча с Шахтером

Бразилец – о поединке 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 07:48 | Обновлено 23 октября 2024, 07:50
234
0
Защитник Арсенала Габриэль отметил хороший момент после матча с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль поделился эмоциями от матча 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором «канониры» дома обыграли донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.

«Это была сложная игра, (но) мы заработали три очка. Были рады сыграть дома перед нашими болельщиками. Возможность дать им это – это хорошо для нас и клуба.

Мы очень много работали, и, конечно, приятно отыграть на ноль и набрать три очка. Мы очень счастливы», – цитирует слова Габриэля после финального свистка пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили обидный для украинца Александра Зинченко поступок микеля Артеты в матче с «Шахтером».

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Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Шахтер Донецк Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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