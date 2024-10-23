Защитник Арсенала Габриэль отметил хороший момент после матча с Шахтером

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль поделился эмоциями от матча 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов, в котором «канониры» дома обыграли донецкий «Шахтер» со счетом 1:0.

«Это была сложная игра, (но) мы заработали три очка. Были рады сыграть дома перед нашими болельщиками. Возможность дать им это – это хорошо для нас и клуба.

Мы очень много работали, и, конечно, приятно отыграть на ноль и набрать три очка. Мы очень счастливы», – цитирует слова Габриэля после финального свистка пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили обидный для украинца Александра Зинченко поступок микеля Артеты в матче с «Шахтером».