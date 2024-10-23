Штурм – Спортинг – 0:2. Неудача австрийцев. Видео голов и обзор

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

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Штурм из Австрии дома проиграл Спортингу из Португалии со счетом 0:2.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 0:2

Голы: Нуну Сантуш, 23, Дьокереш, 53

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