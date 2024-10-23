22.10.2024 22:00 – FT 0 : 2
Лига чемпионов23 октября 2024, 05:23 | Обновлено 23 октября 2024, 05:45
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Штурм – Спортинг – 0:2. Неудача австрийцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
23 октября 2024, 05:23 | Обновлено 23 октября 2024, 05:45
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Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Штурм из Австрии дома проиграл Спортингу из Португалии со счетом 0:2.
Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября
22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 0:2
Голы: Нуну Сантуш, 23, Дьокереш, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Спортинг Лиссабон).
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