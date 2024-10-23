Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штурм – Спортинг – 0:2. Неудача австрийцев. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Штурм Грац
22.10.2024 22:00 – FT 0 : 2
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 октября 2024, 05:23 | Обновлено 23 октября 2024, 05:45
38
0

Штурм – Спортинг – 0:2. Неудача австрийцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 05:23 | Обновлено 23 октября 2024, 05:45
38
0
Штурм – Спортинг – 0:2. Неудача австрийцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Штурм из Австрии дома проиграл Спортингу из Португалии со счетом 0:2.

Лига чемпионов. 3-й тур, 22 октября

22:00. Штурм (Австрия) – Спортинг (Португалия) – 0:2

Голы: Нуну Сантуш, 23, Дьокереш, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Атлетико – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
МОТТА: «Мы должны принять результат»
ЭНРИКЕ: «Должны принять результат и прийти в себя»
Спортинг Лиссабон Штурм Грац видео голов и обзор Лига чемпионов Нуну Сантуш Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Бокс | 22 октября 2024, 18:36 7
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк

Тайсон ездит на старом Volkswagen Passat

ДЕВУШКА ДНЯ. Екатерина Боклач – красавица-голкипер сборной Украины
Футбол | 23 октября 2024, 04:55 0
ДЕВУШКА ДНЯ. Екатерина Боклач – красавица-голкипер сборной Украины
ДЕВУШКА ДНЯ. Екатерина Боклач – красавица-голкипер сборной Украины

А ещё она играет за французский Марсель

«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Футбол | 22.10.2024, 13:07
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Футбол | 22.10.2024, 11:05
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ
Футбол | 22.10.2024, 22:51
А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ
А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50 2
Бокс
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 8
Футбол
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 12
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15 1
Бокс
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем