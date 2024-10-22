Спортинг – в лидерах ЛЧ. Португальский клуб без проблем одолел Штурм

Вечером 22 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Спортингом».

Игра прошла на «Вертерзее Штадионе» в Клаугенфурте.

Гости открыли счет на 23-й минуте усилиями Нуну Сантуша. Виктор Дьекереш удвоил преимущество «Спортинга» в начале второго тайма.

После этого матча «Спортинг» с 7-ю очками занимает 3-е место в Лиге чемпионов, а «Штурм», имея в активе 0 очков, занимает 32-ю позицию.

Лига чемпионов. 3-й тур. 22 октября

Штурм – Спортинг – 0:2

Голы: Сантуш, 23, Дьекереш, 53

Штурм: Схерпен, Лавале, (Шоп, 90), Гайргофер, (Джонстон, 59), Айву, Газибегович, Джатта, (Звонарек, 59), Бевин, Чуквуани, Хорват, (Ярдимчи, 70), Ялькуйе, Бирет, (Гирлендер, 90)

Спортинг: Израэль, Дебаст, (Сен-Жюст, 70), Инасиу, Эсгаю, (Реис, 56), Сантуш, (Кунда, 84), Браганса, (Морита, 70), Юльманн, Араухо, (Гонсалвеш, 70), Катамо, Дьекереш, Тринкау