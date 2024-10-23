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Лига чемпионов
23 октября 2024, 03:50 | Обновлено 23 октября 2024, 03:51
316
0

Обнародованы оценки игроков за матч Арсенал – Шахтер. Сколько у Ризныка?

Матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 завершился со счетом 1:0 в пользу канониров

23 октября 2024, 03:50 | Обновлено 23 октября 2024, 03:51
316
0
Обнародованы оценки игроков за матч Арсенал – Шахтер. Сколько у Ризныка?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык и Габриэл Мартинелли

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Габриэл Мартинелли (8.1). К слову, бразилец также был признан лучшим техническими наблюдателями УЕФА.

Что касается футболистов горняков, то по версии ресурса лучше всех себя проявил Дмитрий Ризнык – 7.8. На счету голкипера 5 сейвов.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Шахтер (1:0)

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Габриэл Мартинелли Дмитрий Ризнык WhoScored оценки Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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