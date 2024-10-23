Обнародованы оценки игроков за матч Арсенал – Шахтер. Сколько у Ризныка?

22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Шахтер.

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Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Габриэл Мартинелли (8.1). К слову, бразилец также был признан лучшим техническими наблюдателями УЕФА.

Что касается футболистов горняков, то по версии ресурса лучше всех себя проявил Дмитрий Ризнык – 7.8. На счету голкипера 5 сейвов.

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Оценки WhoScored за матч Арсенал – Шахтер (1:0)