Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1).

Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

В УЕФА назвали лучшего игрока матча между Арсеналом и Шахтером – им стал Габриэл Мартинелли из Арсенала.

Техническая группа наблюдателей УЕФА пояснила свое решение:

«Габриэл Мартинелли сыграл ключевую роль в решающем голе. Он обеспечивал постоянную атакующую угрозу, отличную скорость работы и прикрытие для обороны».

Габриэл Мартинелли – лучший игрок матча между Арсеналом и Шахтером