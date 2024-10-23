В УЕФА назвали лучшего игрока матча между Арсеналом и Шахтером
Габриэл Мартинелли из Арсенала получил приз MVP матча Лиги чемпионов
Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
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Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1).
Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.
В УЕФА назвали лучшего игрока матча между Арсеналом и Шахтером – им стал Габриэл Мартинелли из Арсенала.
Техническая группа наблюдателей УЕФА пояснила свое решение:
«Габриэл Мартинелли сыграл ключевую роль в решающем голе. Он обеспечивал постоянную атакующую угрозу, отличную скорость работы и прикрытие для обороны».
Габриэл Мартинелли – лучший игрок матча между Арсеналом и Шахтером
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