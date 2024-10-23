Худший. Известна оценка украинца за матч Жирона – Слован в Лиге чемпионов
Даниил Игнатенко отыграл 78 минут, команда из Словакии проиграла со счетом 0:2
22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.
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Поединок прошел на стадионе Монтиливи в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.
Украинский опорник коллектива из Словакии Даниил Игнатенко провел на поле 78 минут, результативными действиями отличиться не сумел, а на 69-й получил желтую карточку.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.6 баллов, что является худшим результатом среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче.
Лучшим в поединке стал автор первого забитого мяча Мигель Гутьеррес (9.1).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Слован Братислава (2:0)
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