ФОТО. А как же Динамо? Залужный получил от Шахтера именную футболку
Бывший главнокомандующий ВСУ присутствует в Лондоне на матче горняков против Арсенала
22 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал Лондон и Шахтер Донецк.
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Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На трибунах стадиона присутствует бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла в Великобритании.
Залужный, который считается фанатом киевского Динамо на внутренней арене Украины, получил именную футболку от генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина. Соответствующее фото появилось в Instagram Палкина.
ФОТО. А как же Динамо? Залужный получил от Шахтера именную футболку
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