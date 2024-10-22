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  4. ФОТО. А как же Динамо? Залужный получил от Шахтера именную футболку
Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:22 | Обновлено 22 октября 2024, 23:24
1219
4

ФОТО. А как же Динамо? Залужный получил от Шахтера именную футболку

Бывший главнокомандующий ВСУ присутствует в Лондоне на матче горняков против Арсенала

22 октября 2024, 23:22 | Обновлено 22 октября 2024, 23:24
1219
4
ФОТО. А как же Динамо? Залужный получил от Шахтера именную футболку
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Залужный

22 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал Лондон и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в столице Англии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На трибунах стадиона присутствует бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла в Великобритании.

Залужный, который считается фанатом киевского Динамо на внутренней арене Украины, получил именную футболку от генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина. Соответствующее фото появилось в Instagram Палкина.

ФОТО. А как же Динамо? Залужный получил от Шахтера именную футболку

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фото Валерий Залужный Сергей Палкин Шахтер Донецк Динамо Киев Лига чемпионов Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер футболки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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AndiM
Придурки , а Динамо тут до чого?  
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+3
Сьогодні Завтра
Чого на матчі Кривбасу з Бетісом його не було?
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0
Orion-V
Повинен був відмовитись? По-перше не фанат, а вболівальник, тобто людина, яка з повагою ставиться до будь якого суперника улюбленої команди. На жаль деякі фанати (саме фанати) на це виявляється нездатні.
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0
vruthiy-112
А Динамо до Ліги чемпіонів яким боком, ще працювати і працювати.!!!
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-5
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