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Лига чемпионов
22 октября 2024, 22:16 | Обновлено 22 октября 2024, 22:43
3643
3

ФОТО. Легендарный генерал ВСУ, Шевченко, Мудрик смотрят вместе игру Шахтера

Валерий Залужный и Михаил Мудрик присутствуют на стадионе «Эмирейтс»

22 октября 2024, 22:16 | Обновлено 22 октября 2024, 22:43
3643
3
ФОТО. Легендарный генерал ВСУ, Шевченко, Мудрик смотрят вместе игру Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок с трибун смотрят Андрей Шевченко и экс-игрок «Шахтера» Михаил Мудрик, который сейчас защищает цвета лондонского «Челси». Вместе с Мудриком этот матч смотрит герой Украины – бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла в Великобритании. На матче также присутствует президент УАФ Андрей Шевченко.

Матч проходит на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.

ФОТО. Легендарный генерал ВСУ и Мудрик смотрят вместе игру Шахтера в ЛЧ

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Михаил Мудрик Валерий Залужный фото Андрей Шевченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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SandroKing
Красиво жить не запретишь.
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+3
McLay
Генералу випала велика честь, зірковий може навіть дозволить генералові з ним сфотографуватися!🤪
Ответить
+2
Diesel
в чому краса. Обоє в Лондоні. Купили квитки на пішли на гру
Ответить
+2
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