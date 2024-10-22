ФОТО. Легендарный генерал ВСУ, Шевченко, Мудрик смотрят вместе игру Шахтера
Валерий Залужный и Михаил Мудрик присутствуют на стадионе «Эмирейтс»
Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и донецким «Шахтером».
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Поединок с трибун смотрят Андрей Шевченко и экс-игрок «Шахтера» Михаил Мудрик, который сейчас защищает цвета лондонского «Челси». Вместе с Мудриком этот матч смотрит герой Украины – бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который сейчас занимает должность посла в Великобритании. На матче также присутствует президент УАФ Андрей Шевченко.
Матч проходит на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.
«Шахтер» имеет в активе одно очко после двух туров Лиги чемпионов. У «канониров» четыре балла.
ФОТО. Легендарный генерал ВСУ и Мудрик смотрят вместе игру Шахтера в ЛЧ
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