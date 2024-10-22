Иван КРИВОШЕЕНКО: «Первая лига стала намного интереснее»

Ни одной ничьи и 17 голов в последнем туре Первой лиги. Разгромная победа «Мариуполя» над «Диназом» и успех «Реверы 1908» в матче с амбициозной «Самбор-Нивой-2». В очередной информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная, эксперт Иван Кривошеенко поделился впечатлениями от 13-го тура Первой лиги и 11-го тура Второй лиги.

«Болельщиков всегда радует, когда команды много забивают. Сейчас Первая лига стала интереснее, команды играют в комбинационный футбол, ведь много современных тренеров работают. Большинство пытается сделать так, чтобы их игроки оставались в форме на более длительный промежуток времени во время сезона», – убежден Кривошеенко.

Также эксперт рассказал, какие факторы могли повлиять на разгромную победу «Мариуполя» над «Диназом». «Важно смотреть на то, что происходило перед этой игрой в состоянии «Мариуполя». Команда Красноперова не вышла на игру с ФК ЮКСА по известным причинам, до последнего было под вопросом, выйдут ли игроки на эту игру. Очень тяжелая ситуация сейчас в команде, поэтому будем надеяться, что команда найдет спонсоров. Но из этой ситуации можно взять и плюсы. Ребята начали играть более раскованно, сейчас у них нет тех турнирных задач, которые есть у других команд. Отсутствовали многие лидеры, а те, кто получали меньше игрового времени – появилась возможность выйти и проявить себя. Было заметно, что «Мариуполь» больше хотел этой победы».

Иван Кривошеенко также поделился впечатлениями от последних матч перспективной «Реверы 1908»: «Выстраивается довольно интересный проект. Видно, что команда хочет развиваться, они имеют довольно специфическую вертикаль с акцентом на молодых игроков и современностью в подходе к играм. Всегда интересно наблюдать за чем-то новым, и этот проект является новинкой для всех нас».

Обзоры всех матчей 13-го тура в Первой лиге и 11-го Второй, комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная.