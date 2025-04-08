Иван КРИВОШЕЕНКО: «Металлист ничем не уступал Металлисту 1925»

В эфире информационно-аналитической программы «Украина футбольная» эксперт Иван Кривошеенко поделился впечатлениями от сумасшедшего матча в Каменце-Подольском, от харьковского дерби, а также рассказал об ожиданиях от весенней части сезона во Второй лиге.

«Все знают, что «Эпицентр» всегда старается комбинировать, создавать моменты и доминировать, – отмечает Кривошеенко. Всегда интересно смотреть матчи с участием команды Нагорняка. Стоит отметить качественную подготовку ЮКСА к этому противостоянию. Тренерский штаб «крестоносцев» разобрал соперников, и гости очень хорошо использовали пространство за спиной защитников. После перерыва игра перевернулась с ног на голову. Безусловно, потеря трех центральных защитников не могла не повлияли на команду Чирикала. «Эпицентр» во втором тайме играл в свой футбол».

Также авторитетный специалист поделился впечатлениями от харьковского дерби – «Фаворитом дерби считался «Металлист 1925». У этого клуба тренерский штаб, футболисты соответствуют требованиям УПЛ, а результата и чемпионской игры нет. Возможно, были какие-то проблемы в селекционном процессе. Все ожидали харьковское дерби. По игре подопечные Анищенко выглядели хорошо. Заметно, что игру соперника разобрали и даже с рядом травмированных «Металлист» с юными футболистами в составе ничем не уступал именитым гостям. Три очка при равной игре принес стандарт. Хочется прежде всего отметить дисциплину команды Анищенко».

Уже на этой неделе стартует весенняя часть сезона во Второй лиге и Кривошеенко поделился своими ожиданиями от второй части чемпионата.

«Во Второй лиге в этом году межсезонье было очень длительным. Считаю, что необходимо менять формат на следующий чемпионат. Футболисты должны больше матчей играть. До завершения этого чемпионата осталось шесть матчей и интрига будет до последнего. Ряд клубов ставят перед собой задачу повыситься в классе. Для меня главный фаворит – «Колос-2». У этой команды хороший кадровый потенциал, квалифицированный тренер. Также хочется обратить внимание на качественную селекцию Чернигова, Пробой. Нас ожидает ожесточенная борьба, – резюмировал Кривошеенко.

Обзоры и комментарии очередных матчей Первой лиги и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная о возобновлении соревнований ПФЛ в весенней части сезона.